Artemarcialistas fronterizos competirán en el ‘Grand Slam’ de Taekwondo

Marco Tapia / El Diario

Un grupo de 41 atletas chihuahuenses, entre ellos 37 de esta frontera, viajan este jueves rumbo a la Ciudad de México para tomar parte en el torneo ‘Grand Slam’, convocado por la Federación Mexicana de Taekwondo.

En este evento, compiten los ocho mejores atletas ranqueados en las categorías de infantil, cadete, juvenil y adultos, dio a conocer Karim Hernández, presidente de la Asociación Estatal de esta disciplina.

“Cada atleta tiene un ranking que va haciendo a través de cada competencia donde va sumando puntos de acuerdo a los resultados y ahorita el llamado a los ocho mejores del país es un premio para el esfuerzo, el trabajo y también la trayectoria de estos atletas que han estado construyendo ese puntaje de ranking a través de todo el tiempo que tienen compitiendo”, declaró Hernández.

“Cuento con el primer lugar de mi categoría, o sea, soy el primer lugar en mi ranking, -50 infantil. Me siento muy emocionada, muy feliz de saber que soy una de las mejores del país y pues la verdad me siento muy emocionada, también muy nerviosa, pero en especial emocionada”, dijo la juarense Kenia Hamilton.

“Espero ganarlo, así como me ha ido muy bien este año, gracias a Dios, pues he llegado a ser campeona panamericana este año, tricampeona nacional y seleccionada nacional y la verdad me siento muy emocionada”, agregó Kenia.

Víctor García, estudiante de la licenciatura en entrenamiento deportivo en la UACJ, comentó que va muy preparado y motivado por los resultados obtenidos en competencias anteriores, y por lo mismo a este ‘Grand Slam’ va en busca de una medalla.

“Este año tuve dos bronces en la Universiada Nacional, sigo posicionado también en los mejores ocho del país, entonces vamos en busca de una medalla de oro. Voy en -80 kg en la categoría de adultos”, señaló el atleta de 19 años.

“Nos da mucho gusto y orgullo que somos el estado, junto con Nuevo León, que más atletas lleva a este llamado. Somos el estado que más atletas en combate lleva, Nuevo León lleva 54, pero algunos son de formas, nosotros todos son de combate y pues listos para ser la presencia de Chihuahua”, mencionó Karim Hernández.

El presidente de la Asociación Estatal dijo que llevar una delegación tan numerosa es un premio al esfuerzo, pues apenas hace cuatro años asistieron a este mismo evento con solamente seis ranqueados, más equipos de TK5.

“Ahora no convocaron TK5, pero pasar de seis a 41 atletas es un crecimiento enorme. También significa mucha responsabilidad de seguir trabajando, de seguir creando estrategias de desarrollo para los atletas y para las escuelas. Hemos hecho muchos eventos que le han permitido a las escuelas ser más sólidas y que puedan desarrollar competidores de alto rendimiento y pues ahí está el resultado”, concluyó Hernández.

TOME NOTA...

Selección Chihuahua

Nombre Categoría

Santiago Alberto Ochoa Villarreal Infantil -33 Kg

Nicolás Armendáriz Hernández Infantil -39 Kg

Ian Carlos Santarriaga Salinas Infantil -39 Kg

Aarón Emmanuel Herrera Cárdenas Infantil -54 Kg

Esteban Gerardo Sánchez Rubio Infantil -54 Kg

Cosma Sofía Aguirre Chávez Infantil -27 Kg

Cedillo Márquez Dairen Saraí Infantil -27 Kg

Zoe Renee Nevarez Reyes Infantil -30 Kg

Lizbeth Orduño Aguirre Infantil -30 Kg

Fernanda Cruz Hernández Infantil -36 Kg

Natalia Chávez Zapata Infantil -39 Kg

Astrid Silerio Ibarra Infantil -42 Kg

Fátima Torres Ronquillo Infantil -42 Kg

Alexa Victoria Zapién Muñiz Infantil -46 Kg

Fernanda Zoe Buenrostro Sánchez Infantil -50 Kg

Kenia Danae Hamilton Infantil -50 Kg

Ivanna Nataly Mendoza Esparza Infantil +54 Kg

Erick Enrique Ortiz Hernández Cadete -37 Kg

Diego Pascual Torres Cadete -41 Kg

Bryan Alejandro De León Murillo Cadete -49 Kg

Álvaro Saúl Verduzco Figueroa Cadete -57 Kg

José Alberto Pérez Morales Cadete -61 Kg

Alexis Fernando Rojas Varela Cadete -65 Kg

Carlos Emanuel Galaviz Morales Cadete +65 Kg

Paulina Beltrán Gallegos Cadete -37 Kg

Alyson Elixena Acosta Ibarra Cadete -44 Kg

Grecia Lynette Hamilton Cadete -51 Kg

Danna Victoria Ramos Reséndiz Cadete -59 Kg

Prisca Angélica Sánchez Meza Cadete -59 Kg

Kiara Liliana Pineda Rico Junior -44 Kg

Aneth Camila García Baca Junior -52 Kg

Irlanda Aroni Rodríguez Serrano Junior -52 Kg

Jaqueline Alejandra Cárdenas Díaz Junior -68 Kg

Ashlyn Ozuky Jasso Cárdenas Junior +68 Kg

Missael Vega Leyva Junior -48 Kg

Jorge Raziel Muñiz Sandoval Junior -59 Kg

Maximiliano Ramses Herrera Melchor Junior -68 Kg

Alan Antonio Zúñiga Delgado Junior +78 Kg

Erick Alberto Nino Garza Senior -58 Kg

Víctor Adrián García Contreras Senior -80 Kg

Regina Muñoz Iglesias Senior -62 Kg