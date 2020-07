Asegura delegado que la clínica Issste Delicias abrirá el lunes

Archivo

“Espero que inicie operaciones y no nomás vengan a inaugurarla, porque los otros hospitales ya están rebasados en capacidad”, manifestó Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Servicios Médicos del Municipio, al enterarse que el delegado de la Secretaría de Bienestar, Juan Carlos Loera, aseguró que el lunes venidero iniciará operaciones la nueva clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En un comunicado, el funcionario federal aseguró que el lunes 13 de julio se inaugurará la nueva clínica del Issste ubicada en Delicias, para dar atención a pacientes contagiados con Covid-19, ya que en las últimas semanas se han incrementado los casos de manera considerable en la ciudad de los Vencedores del Desierto y la región.

Al respecto, Mercado Ávila indicó que ojalá sea cierto, porque ya ha escuchado en varias ocasiones fechas de arranque de operaciones y no se ha concretado, aún y cuando Gobierno del Estado y el Municipio ya cumplieron con la parte de trabajo que les correspondía. “Lo que le falta a la clínica es que como todas las dependencias, debe recibir una licencia de Coespris y todavía no la tiene, debe obtenerla para laborar como tal, otra para el laboratorio y otra para la farmacia, yo la verdad es que no conozco el lugar porque no nos dejan ingresar, así que no sé si el laboratorio ya esté al ciento por ciento”.

Agregó que todo el hospital del Issste que se ubica en la zona centro, será trasladado a las nuevas instalaciones y debido a que no cuenta con las licencias mencionadas y se atravesará el fin de semana, será difícil que la abran el lunes venidero, “pero Dios quiera y así sea”. Expresó que ya urge que esa nueva clínica funcione, porque la capacidad de los otros nosocomios como lo son el del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Regional, ya está rebasada.

También habría que ver si los otros hospitales deciden trasladar enfermos a la nueva clínica, porque todo depende del equipamiento con el que se cuente en ella.