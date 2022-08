Asegura Gobierno federal que 'todo está en calma'

CDMX.- Tras la jornada violenta de este jueves que aterrorizó a Ciudad Juárez, derivada de una riña entre bandas rivales de Los Chapos y los Mexicles, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que tras establecer comunicación con la Secretaría de Seguridad de Chihuahua, con el fiscal estatal Roberto Fierro así como el alcalde de Ciudad Juárez, en estos momentos la calma ha sido recuperada en dicho municipio fronterizo.

“A las 13:27 al interior del Cereso estatal numero 3 en Ciudad Juárez se tuvo conocimiento de agresión en el modulo 2 donde grupos delictivos identificados como Los Chapos fueron atacados por contrincantes de los Mexicles resultando 20 internos lesionados, 4 de ellos por arma de fuego y el resto por golpes además de dos muertos por proyectil de fuego” informó Mejía.

Explicó que a pesar de que se logró restablecer el control al interior del penal, Los Mexicles iniciaron agresiones con la población civil de Ciudad Juárez resultando 9 personas agredidas y asesinadas, entre ellas 4 personas que estaban afuera de un local en Av. Ejército Nacional que pertenecen a una estación de radio, entre ellas un conductor de radio por lo que dijo, los hechos son lamentables.

“El mecanismo de protección a periodistas ya está activado pero esto se deriva de un conjunto de agresiones en varios puntos de Juárez y decir que ya fueron detenidas 6 personas del grupo delictivo Mexicles a la una de la mañana tiempo de Juárez en trabajo coordinado en la colonia Aeropuerto por municipales y elementos de la Guardia Nacional” resaltó.

Detalló que la mayoría de las personas responsables de estos acontecimientos ya han sido detenidas y fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y aunque en la zona dijo, hay situación de calma, continúa la persecución de quienes estuvieron involucrados.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los acontecimientos y pidió “que estos hechos no vuelvan a suceder porque ahora no fue sólo el enfrentamiento entre grupos rivales, esperamos que no se repita porque lo más lamentable es que se disparó en contra de gente inocente”.