Aseguran 3 vehículos y equipo táctico tras enfrentamiento en Zaragoza

Parral.- Durante la mañana de hoy durante el enfrentamiento entre elementos estatales y federales contra civiles armados, se aseguraron 3 vehículos y equipo táctico cerca de Valle de Zaragoza, no se detalló si hay personas detenidas.

Según trascendió tras el ataque armado de emprendió un persecución entre las brechas que comunican la región entre Satevó y Zaragoza , localizando kilómetros más adelante 3 vehículos y en su interior cargadores abastecidos y equipo táctico .

Entre los vehículos asegurados se encuentran dos camionetas tipo pick up y un vehículo Sedan los cuales tienen reporte de robo, así mismo en su interior se localizaron algunos cartuchos abastecidos y equipo táctico como chalecos y ropa camuflajeada .

Por el momento no se reportan personas detenidas , sin embargo se espera que las autoridades emitan información al respecto de este enfrentamiento