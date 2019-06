Aseguran 38 migrantes en tramos carreteros

Chihuahua.- Un total de 38 migrantes centroamericanos fueron asegurados por el personal de la Comisión Estatal de Seguridad y el de Relaciones Exteriores en un operativo coordinado en los tramos carreteros de Ojinaga-Chihuahua y Parral-Durango.

Según la información de la instancia estatalen una primera intervención, en la carretera Ojinaga-Chihuahua, se detectó un vehículo marca Ford, tipo camioneta, modelo 1982, conducido por Fabián F. M., quien transportaba ilegalmente a nueve personas de origen centroamericano, cinco menores de edad y cuatro adultos, quienes no lograron acreditar su legal estancia en el país.

En ese mismo lugar, se realizó la revisión de un autobús de pasajeros de la línea “Transportes Chihuahuenses” con número económico 5204, conducido por José G. M., en el que se localizaron a once personas; seis de nacionalidad hondureña y cinco aún en proceso de identificación, quienes no contaban con la documentación para avalar su ingreso legal al país.

Posteriormente, en el entronque Ojinaga-Camargo, se detuvo a Jesús M. G., y Humberto G. S., quienes, en dos vehículos de servicio de taxi, con número económico 438 y 432, “Sitio Central Camionera”, respectivamente, trasportaban a diez personas indocumentadas.

Mientras que al realizar la revisión del autobús de la línea “Ómnibus de México”, número económico 5572, conducido por José T. H., se detectó que viajaban dos personas originarias de Guatemala, sujetos que no contaban con identificaciones o documentos que acreditarán su ingreso legal al territorio mexicano.

En la carretera Parral-Durango, realizó la revisión y aseguramiento del autobús línea “Trasportes Chihuahuenses” número 2146, proveniente de la Ciudad de Culiacán, con destino a Ciudad Juárez, conducido por Milton G., y en el que viajaban seis personas de nacionalidad guatemalteca.

Los chóferes de las diferentes unidades fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y los 38 migrantes quedaron bajo el resguardo y protección de la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) autoridad encargada de realizar los trámites pertinentes para su repatriación.