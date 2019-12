Aseguran vehículos de casa baleada en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La Fiscalía Zona Occidente trascendió el aseguramiento de cuatro vehículos del interior de un domicilio que sufrió impactos de bala la noche del lunes.

Fue la madrugada del martes cuando se trascendió que en un domicilio no habitado y ubicado en las calles 60 y Cardenales, se tenían registrados impactos de bala en la fachada que llevaron a una primer revisión del inmueble.

Al contactar a un familiar de la propietaria de la vivienda, ésta mencionó no tener rentada la vivienda, así como desconocer la propiedad de cuatro vehículos ubicados en su interior.

Luego de permitir el ingreso a los agentes, se procedió al aseguramiento de los siguientes automotores:





1.- Vehículo tipo sedán, marca Pontiac, línea Grand Prix, modelo 1997 con un sticker de placas del estado de Chihuahua EHM9626.

2.- Vehículo sedán, marca Toyota, línea Camry, con un sticker de placas del estado de Chihuahua ECR8873.

3.- Vehículo tipo SUV, marca Dodge, línea Grand Caravan, con placas del estado de Chihuahua EHK9666.

4.- Vehículo tipo Pick Up, marca GMC, línea Sierra, sin placas de circulación, sin datos de registro.



Finalmente lo asegurado será investigado para determinar si existe alguna relación con la agresión que sufrió el domicilio.