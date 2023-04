Asesinan a hombre de 19 años en Guerrero

Guerrero.- Un hombre falleció por una herida producida por arma blanca al momento en que era trasladado por paramédicos a la clínica del IMSS en el municipio de Guerrero.

Personal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente que acudió a la institución de Salud. Informó que tuvo a la vista a bordo de la ambulancia el cuerpo ya sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Ever Yair C. C.. de 19 años de edad, quien tenía su domicilio en Rancho Colorado, municipio de Guerrero quien presentaba una herida en el abdomen.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de Ley.