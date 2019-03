Asesino de matrimonio Villegas puede tener complices

Hidalgo del Parral.- De acuerdo al desahogo de evidencias y testimonios durante la primera audiencia es probable que Victor Ismael Cossio no haya actuado solo la noche del asesinato de la pareja, ya que testigos aseguran que mostraba una actitud sumamente sospechosa y que recibió al menos dos llamadas antes de perseguir en un carro de sitio a la esposa del médico.

A la 1:30 de la mañana del día 2 de noviembre del 2014 Víctor Cossio abort un taxi en el Centro de la ciudad, pidieron que lo llevaran a la central camioneta en el trayecto el taxista narró que el presunto asesino mostraba una actitud nerviosa y recibió un llamada en la cual no comentaba nada unicamente escuchaba al interlocutor.

Posteriormente al encontrarse en la central camionera las camaras del lugar lo captaron en actitud inquieta caminando en el interior de la terminal de autobuses, para posteriormente salir por un momento del lugar y regresar con una bolsa de las llamadas "cangureras."

Cámaras de locales cercanos captaron a una camioneta Frontier de color oscuro rondando el sector en diversas ocasiones y en actitud sospechosa.

Posteriormente, luego de las 2 de la mañana el matrimonio Villegas se encontraba en una casa cercana a la central camionera y luego se una riña entre ellos, Selene, la esposa decidido irse caminando hasta la central para abordar un taxi.

Al momento de que la hoy occisa abordó el taxi en la terminal de autobuses y solicitó que la llevaran a la calle Pedregal en la Colonia Las Fuentes, las cámaras y testigos entre ellos el chofer del taxi detallaron como Victor Cossio solicitó a un taxista perseguir el vehículo que acabada de abordar la enfermera.

Los choferes de los autos de alquiler y vecinos de la Colonia Las Fuentes narraron como el homicida sometió por el cuello a la esposa del doctor y a pesar que lo reportaron a la policia municipal, no actuaron de manera eficiente ya que unicamente realizaron un rondin varios minutos despues.

Luego de estos hechos se registró el atroz asesinato, primero la mató a ella con un cuchillo dejándola tirada en la cocina en donde abusó sexualmente de ella, para posteriormente se cree que al arribar el médico a la casa y toparse con la horrible escena fue alcanzado y asesinado en una habitación del segundo piso tambien a cuchilladas.

El asesino robó la camioneta del Doctor y huyó del lugar de los hechos.