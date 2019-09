Asignarán plazas a normalistas de Saucillo

Chihuahua.- El proceso de asignación de plazas fue concluido y ahora se encuentran en la recepción de documentos y contratación de los mil maestros que fueron elegidos a través de los exámenes de colocación, por lo que se espera que en pocos días los salones vacíos en las escuelas del estado queden cubiertos, afirmó el Secretario de Educación y Deporte Carlos González Herrera.

En cuanto a las Normalistas de Saucillo, quienes han denunciado errores y falta transparencia en los resultados de los exámenes de colocación y en la asignación de plazas, el secretario de Educación y Deporte comentó que han sido atendidas y que todas las que se encontraban en el grupo “B”, como no aptas para recibir plaza, fueron incluidas en el “A”, como parte de las gestiones con el Servicio Profesional Docente, por lo que en breve se les asignará una plaza laboral.

“El 100 por ciento de este grupo, que se compone de 88 estudiantes, tendrá la asignación de una plaza laboral entre el 19 de septiembre y el 25 de octubre”, anunció.

En esa misma fecha se incluirá a más de 200 egresados de otras normales, “no podemos dar un trato de privilegio a las egresadas de Saucillo, por eso la asignación y el trabajo realizado ha sido en las mismas condiciones para todos”.

El funcionario estatal comentó que a más tardar la semana próxima se estará regularizando el problema de la falta de maestros, debido a que el proceso de contratación puede tardar algunos días más, sobretodo en los casos en los que su plaza se encuentra alejada de las cabeceras municipales.

Agregó que los procesos aún continúan debido a que no se descarta que algún docente renuncie a su plaza por no estar de acuerdo o conforme con la vacante obtenida, por lo que también deben estar preparado para ello, pues no sería la primera vez que se presentan casos de este tipo.

González Herrera dejó claro que aún con el faltante de maestros, no se ha descuidado a los alumnos, debido a que los propios directivos se han hecho cargo de los grupos para evitar que se atrasen en el programa educativo establecido para este ciclo escolar.

Cabe destacar que durante la asignación de plazas que se realizó hace algunos días, las normalistas de Saucillo se manifestaron afuera del salón en el que se llevaba a cabo ese proceso, al que calificaron como amañado, poco transparente y en el que exigieron ser consideradas por el Gobierno para la obtención de una plaza laboral.