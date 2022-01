'Asombra' fiesta clandestina con casi 160 menores

Lorenzo Hernández / El Diario de Juárez Lorenzo Hernández / El Diario de Juárez Lorenzo Hernández / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Menores de incluso 14 años que convivían con personas adultas fue lo que encontró Protección Civil la noche del viernes en una fiesta clandestina en la que abundaba el licor, dijo Roberto Briones Mota, director de la dependencia municipal, quien se dijo asombrado de que algunos padres no sepan dónde andan sus hijos.

En total fueron asegurados 159 adolescentes de 14 a 17 años, mientras que 34 mayores de edad quedaron detenidos, entre ellos los presuntos organizadores, que utilizaron las redes sociales para convocar al evento.

La irrupción a una propiedad que ofrece el espacio para la realización de fiestas familiares quedó programada a las 22:00 horas. La queja fue confirmada y personal de Protección Civil municipal y estatal, así como de Ecología y Seguridad Pública, llegaron a la colonia Anáhuac, donde ubicaron tres accesos a la finca con la razón social Terraza Arcoíris, situada en las calles Horcasitas y Carlos Adame. Unas 30 personas, entre ellos menores de edad, corrieron al observar la docena de patrullas.

La movilización policiaca fue advertida por los organizadores de la fiesta clandestina y ordenaron de inmediato cerrar las puertas y colocaron un candado en el portón del interior de la finca. Los gritos alertaron a vecinos y muchos menores empezaron a llamar a sus padres, que en cuestión de minutos llegaron al lugar.

“Me dice mi hija que está encerrada en una habitación y no la dejan salir”, dijo una mujer a los policías. Otros padres también fueron alertados por sus vástagos que querían salir y no podían, por lo que medio del caos pidieron que sacaran a sus hijos del lugar.

Afuera, los agentes pedían la intervención de personal de Gobernación estatal.

Del interior empezaron a ser lanzadas botellas y latas de cerveza contra los policías y, ante la insistencia de los padres, los bomberos optaron por forzar la puerta para ingresar por los menores confinados en tres habitaciones.

Así fue la intervención realizada la noche del viernes en una de las reuniones clandestinas concertadas por medio de redes sociales en las cuales ofertan bebidas alcohólicas a adolescentes y adultos bajo la modalidad “barra libre”, dio a conocer Roberto Briones, director de Protección Civil.

Por la mañana, el servidor público había advertido la actuación contra este tipo de eventos irregulares denunciados por padres de familia y que obligaron el operativo la noche del viernes.

En total fueron asegurados 159 adolescentes –67 mujeres y 92 hombres–, en edades de los 14 a 17 años, así como 34 mayores de edad detenidos, reportó Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Policía Municipal.

En el lugar había más de 200 personas, algunas de ellas se retiraron por la parte de atrás al observar el operativo, dijo el funcionario.

Indicó que el operativo que se realizó de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de que se recibieron denuncias anónimas de que en ese jardín se realizaba una fiesta sin medidas sanitarias y que había menores de edad.

“El mensaje a los padres es que tengan mucho cuidado de dónde andan sus hijos porque hemos identificado aquí a niñas de 13 años conviviendo con personas adultas y encontramos mucho licor adentro, cervezas. Este operativo lo hicimos por seguridad de los menores”, destacó.

La SSPM informó que al llegar los oficiales se percataron de una aglomeración de personas, en su mayoría menores de edad, en estado de ebriedad, motivo por el cual fueron resguardados.

Los policías arrestaron a los organizadores del evento, señalados por los invitados de haberles cobrado 100 pesos a cambio de facilitarles diferentes tipos de bebidas alcohólicas.

Los menores dijeron haber sido convocados a través de la red social Facebook.

Las personas detenidas fueron identificadas como Arnold C. y Martha R. N., quienes fueron consignados ante el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la correcta formación del menor, se indicó.

Los menores fueron trasladados al departamento de Trabajo Social de la Estación de Policía del Distrito Universidad, donde personal en turno se encargó de recibirlos y atenderlos para después comunicarse con sus padres y ponerlos al tanto de la situación en la que se encontraban sus hijos, mientras que 34 mayores de edad, entre hombre y mujeres, fueron presentados ante un juez cívico, quien se encargó de calificarlos por la falta administrativa cometida, dijo Sánchez.

Durante la mañana de ayer se observó una fila de padres de familia a las afueras de la estación policiaca en espera de recuperar a sus hijos.

Entre ellos se encontraba la tía de Sebastián, un menor de 15 años. La mujer reprobó que había acudido en tres ocasiones al Distrito Universidad a preguntar por el adolescente y eran más de las 10 de la mañana y no se lo entregaban.

“Ya se me hace un abuso que lo tengan tanto tiempo ahí. Dicen que les están pidiendo sus datos y pasándolos al médico pero ya pasó mucho tiempo y no me llaman”, dijo la mujer.

La residente de Infonavit Juárez Nuevo declinó opinar en torno al motivo de la intervención.

Datos médicos de la SSPM indican que el 90 por ciento de los menores resguardados en Trabajo Social presentó al menos aliento alcohólico.

“Porque afortunadamente intervenimos a hora temprana”, consideró el secretario de Seguridad Pública.

La SSPM informó además que el negocio donde se llevó a cabo la fiesta fue clausurado por personal del departamento de Gobernación, colocando los sellos correspondientes en los principales accesos. Asimismo, se aseguró diferentes tipos de bebidas alcohólicas a medio consumir.

Hasta ayer por la tarde los dos detenidos como responsables de este hecho permanecían en la Unidad de Detenidos de la Fiscalía General del Estado, informó Óscar Márquez, vocero de la Fiscalía estatal.