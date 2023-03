Atacan a hombre a balazos; fallece al llegar a hospital

El Diario de Juárez El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Tras ser atacado a balazos en la colonia San Felipe del Real murió un hombre al ingresar a recibir atención médica al Hospital General esta tarde.

De acuerdo al reporte inicial, indicó un agente estatal, la agresión ocurrió en el cruce de las calles San Andrés y Mariano Matamoros.

Ahí fue atacado con disparos de arma larga el conductor de una Chevrolet Silverado blanca.

Tras la agresión fue llevado en la misma camioneta a la Clínica Del Carmen donde no fue recibido porque no contaban con el equipo necesario para atenderlo; posteriormente al Centro Médico donde les pidieron una garantía económica que no cubrieron.

Finalmente llegó al Hospital General donde instantes después de ingresar murió.

Con este caso la estadística de homicidios dolosos del mes de marzo llegó a 62.