Atacan a reportero de El Diario mientras cubría nota

Archivo / El Diario de Juárez / La agresión ocurrió sobre la avenida Vicente Guerrero, donde hay grupos de migrantes ocupando tapias y edificios abandonados

Ciudad Juárez.- Un reportero de El Diario fue agredido a golpes este mediodía cuando daba cobertura a una detención ciudadana en calles de la Zona Centro de la Ciudad.

Miguel Ángel Torres narró que poco después del mediodía circulaba junto a un compañero fotógrafo sobre la avenida Vicente Guerrero y, al llegar a callejón Noche Triste, observaron que ciudadanos perseguían a una persona, por lo que bajaron del vehículo para ir a documentar el hecho.

Torres señaló que mientras tomaba fotografías en la plaza de armas recibió un golpe que lo hizo caer al suelo, en donde le siguieron agrediendo, ahora a patadas, por lo que al incorporarse no podía ver bien.

“Oí que me gritaron que por qué estaba tomando fotos, dije que era de la prensa, que era de El Diario y seguí tomando fotos, de repente sentí el jalón en el cuello por atrás y me tumbaron y en lo que caí sentí el golpe y ya no vi nada, vi todo blanco, me quedé aturdido y empecé a sentir patadas en el costado”, recordó Torres.

Agregó que al reincorporarse alcanzó a notar que uno de sus agresores era robusto, vestía playera azul y portaba un tubo en la mano; pero no apreció bien el rostro, pero también notó que eran como seis personas quienes lo agredieron.

Al momento en que era golpeado, Miguel Ángel aún no llegaba la policía, por lo que al sentirse mejor decidió retirarse del lugar para ponerse a salvo.

“Lo que sí sé es que varios de los que andaban ahí entre la turba eran migrantes y por el acento sé que son venezolanos”, aseguró Torres.