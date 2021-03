‘Atacó grupo a estatales para que escapara el resto’

Cortesía / En la agresión salieron a relucir fusiles AK-47 y AR-15

Ciudad Juárez— Los cuatro civiles que murieron en el municipio de Valentín Gómez Farías tripulaban la camioneta que se quedó para agredir a los elementos estatales mientras el resto de los vehículos con personas armadas huía, dijo ayer el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz.

“Lo que tenemos a la vista es gente armada en diferentes camionetas que emprenden la huida al vernos (...) ellos lo que hacen es que la última camioneta empieza a disparar, ya van en huida porque nos ven llegar”, dijo el funcionario.

“Cuando nos ven, lo que hacen es que una de las camionetas se queda para disparar para que nosotros tengamos que pararnos y las otras camionetas se siguen, y lo que hacemos es entrar en un enfrentamiento y abatimos a cuatro de los sicarios, de los civiles armados, y ya intentamos darle alcance a los demás, pero ya no podemos”, agregó García con base en lo que llamó un informe preliminar.

Datos de la Fiscalía General del Estado en la Zona Occidente indican que a los fallecidos, de entre 25 y 30 años y aún no identificados, les fueron recogidos dos fusiles AK-47 y dos AR-15, que los cuatro vestían ropa estilo militar y que la camioneta tenía reporte de robo en el municipio de Buenaventura.

En entrevista, García dijo también que la práctica de atacar a los estatales mientras el resto de los civiles armados huye es un patrón entre los grupos criminales que recorren diferentes regiones de la entidad.

“Es la última camioneta la que siempre se queda a agredir para que las demás puedan salir. Lo que nunca toman en cuenta ellos es que, regularmente, cuando se trata de fuerza normal, como a la que ellos están acostumbrados, los muchachos no repelen, sino que se esconden, pero nosotros vamos por ellos; esa es la diferencia, estamos yendo a buscarlos”, dijo.

“Los municipales y los estatales, hasta antes de que nosotros llegáramos, no repelían las agresiones, recibían la agresión y se quedaban sin hacer nada, no había una respuesta del estado, y ahora lo que hacemos es que, ante la noticia criminal, de la existencia de vehículos con civiles armados en las diferentes zonas del estado, lo que hacemos es ir por ellos, hacemos operativos y marcamos destacamentos en las zonas para precisamente dar con ellos; no estamos de casualidad”, agregó.

El hecho violento, de acuerdo con la información difundida por SSPE, ocurrió el pasado martes a las 15:05 horas en un tramo de terracería en el municipio de Valentín Gómez Farías, ubicado en la zona occidente del estado y donde, en 2017, el gobierno estatal anunció la toma temporal del trabajo de seguridad pública.

“Se tienen a la vista varios vehículos tripulados por gente civil portando visiblemente armas de fuego, por lo que nos acercamos para verificar dichos vehículos y personas, recibiendo una agresión a disparos por parte de los civiles mencionados, quienes tripulaban una pick up de color negro”, indicó el reporte de la División de Operaciones Rurales de la Comisión Estatal de Seguridad, dependiente de la SSPE.

“Por lo que de inmediato repelimos dicha agresión accionado nuestras armas de cargo, resultando en cuatro personas sin signos vitales, dos de ellos a bordo de una pick up Dodge RAM, de color gris obscuro y otros dos civiles armados en el exterior”, agregó el parte.

El texto mencionó también que los disparos de los civiles impactaron en cristales y carrocería una unidad oficial con placas P07316.

La FGE no tuvo ayer disponibles más datos periciales, como la cantidad de casquillos encontrados en el lugar.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx