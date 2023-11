Atenderá AVES a personas migrantes y fronterizos

Carlos Sánchez/El Diario de Juárez

Para atender a personas migrantes y de la comunidad fronteriza, en coordinación con autoridades y actores locales, Comunidad AVES, el primer centro multiservicios en el país de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), abrió ayer sus puertas en Ciudad Juárez.

El objetivo es promover la integración de las personas en contextos de movilidad a través de servicios de Acompañamiento, Valores, Educación y Salud, los cuales forman las siglas AVES, explicó Dana Graber Ladek, jefa de la OIM en México.

Yemen y Martha fueron parte de los primeros beneficiarios del espacio ubicado en calle Capulín 7104, colonia El Granjero, del cual es vecina Martha, quien primero acudió para informarse sobre sus servicios y más tarde para vacunarse contra la influenza.

“A mí me revisaron de la vista, me dieron unos lentes nuevos porque los míos están rayaditos; en odontología me revisaron y me explicaron cómo debo lavarme los dientes, me dieron una cita para atención psicológica, me vacunaron y me hicieron pruebas del VIH y del hepatitis; esto está muy lindo, yo les agradezco mucho a todos, gracias a Dios, a mí me han hecho sentir feliz”, comentó Yemen Guandique Soriano, de origen hondureño.

Agradecidos por el apoyo

La migrante de 58 años de edad, quien se encuentra albergada en Alabanzas al Rey, uno de los espacios humanitarios apoyados por la OIM, aseguró que está muy agradecida con el apoyo que ha recibido en Juárez.

“Si no pudiera llegar a Estados Unidos elegiría quedarme aquí”, aseguró mientras sus compañeros de México y otros países aprovechaban los servicios de salud física, apoyo psicosocial y actividades de cohesión social que ofrece AVES de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Jeremy Mac Gillivray, jefe de misión adjunto de la OIM en México, explicó que se trata de un centro multiservicios que da continuidad al trabajo del Hotel Filtro de 2020 a 2022 aquí, donde se atendió a más de 4 mil 200 personas.

El edificio se dio en comodato por la iglesia anglicana y el financiamiento se logró del Gobierno de EU, informó Graber Ladek.

Trabajo coordinado

Thiago Almeida García, jefe local de la OIM, mencionó que será un espacio alterno a las oficinas centrales del Centro, y donde trabajarán en coordinación con Grupo Beta, el Consejo Estatal de Población, Jurisdicción Sanitaria, Derechos Humanos del Municipio, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y sus aliados, que son La Jugarreta y Vamos Juntos, así como organizaciones locales.

También tendrán un espacio los consulados de Guatemala y Honduras, aunque no tendrán presencia permanente en la ciudad, se explicó.

Sobre los servicios se dio a conocer que personal médico brindará atención de primer nivel y se canalizará a las autoridades locales los casos que requieran atención de segundo nivel.

Por medio de actividades individuales y grupales también se busca fortalecer las capacidades de afrontamiento y autocuidado desde una perspectiva comunitaria, brindando estrategias de manejo del estrés y otros factores que pongan en riesgo el bienestar.

Se buscará promover la integración entre las comunidades migrante y de acogida en Juárez a través de actividades sociales e intercambios culturales.