Atenderá Fiscalía Zona Occidente amenaza de muerte contra alcalde de Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- En relación a las coronas mortuorias dejadas esta mañana contra el alcalde Carlos Tena Nevárez y contra su Secretario Particular Rafael Solis, el Secretario Municipal Héctor Barraza mencionó la sospecha contra un litigante de quien se presume pudo ser el autor intelectual de dichos elementos intimidatorios.

El asunto del hallazgo de dos coronas mortuorias, fue tratado por integrantes de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en donde se determinó un seguimiento a este caso por parte de la Fiscalía Zona Occidente.

Tanto él Presidente Carlos Tena como el Secretario Particular, negaron dar declaraciones para no entorpecer la indagatoria, sin embargo no se observó en el lugar algún despliegue de elementos policiacos Especial para la salvaguarda de la integridad de ambos funcionarios.

Fue el Secretario Municipal Héctor Barraza Chávez quien mencionó que se cuentan con indicios de la persona que pudiera haber planeado esta acción por una serie de mensajes en WhatsApp en donde la palabra “topilleros” sale a relucir en reiteradas ocasiones.

Finalmente comentó que este asunto será tratado por la Fiscalía Zona Occidente y serán ellos quienes determinen si esta hipótesis es o no verdadera en torno a quien señalan como responsable.