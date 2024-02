Atenderá Medicina Familiar IMSS hasta las 8 pm en Parral y Juárez

Chihuahua.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua ha anunciado la ampliación de la atención médica durante los fines de semana en las unidades de Medicina Familiar de Parral y Juárez. Esta medida busca brindar un servicio más accesible y oportuno a los asegurados, permitiéndoles recibir atención médica los sábados y domingos.

La decisión de extender el horario de atención responde a la alta demanda de servicios médicos en estos centros de salud, así como a la necesidad de garantizar el acceso a la atención médica de manera oportuna para los derechohabientes del IMSS.

Con esta ampliación, se espera reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención médica en las unidades de Medicina Familiar de Parral y Juárez, beneficiando así a miles de asegurados que requieren atención médica los fines de semana.

Lo anterior se realiza en la UMF del HGZ No. 23 del municipio de Hidalgo del Parral; UMF No. 65, UMF No. 67 y UMF No. 70, de Ciudad Juárez, y se suman al servicio que desde hace varios años se brinda en la UMF No. 2, de Chihuahua capital.

Este cambio forma parte del “Programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo” que el IMSS instrumenta para garantizar el acceso a la atención médica a los derechohabientes del estado de Chihuahua.