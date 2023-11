Atentan leyes de Texas contra vida de migrantes

Fernando Méndez/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Las leyes SB 3 y SB 4, aprobadas por la Cámara de Representantes de Texas, no pararán la migración, pero sí enriquecerán al crimen organizado y pondrán en mayor riesgo a las personas que contraten a los traficantes de personas para cruzar la frontera por sitios más remotos, reclamaron activistas de Ciudad Juárez.

“No van a haber leyes, no van a haber políticas migratorias, no va a haber nada que detenga a los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, por muchos motivos: hay migrantes que tienen una historia terrible de persecución, de abuso, de pobreza, son diferentes, pero para todos es la búsqueda de una vida mejor. Van a seguir buscando una vida mejor, pero en más vulnerabilidad”, denunció Cristina Coronado, coordinadora del comedor para migrantes de la Catedral de Ciudad Juárez.

La ley SB 4 convertiría en delito estatal el intentar ingresar al estado de Texas desde México entre los puertos de entrada, y autorizaría a la Policía Estatal y a los alguaciles a arrestar, procesar y encarcelar a cualquier persona sospechosa de violar esta nueva ley estatal, por lo que las personas buscarán nuevos sitios por donde pasar, pero con un mayor riesgo, señaló.

“Van a seguir buscando una vida mejor, si les ponen otro muro doble u otra ley que los criminalice más, van a seguir buscando, encontrando huecos y desafortunadamente va a seguir creciendo el negocio del crimen organizado cuando opten por pagar para poder cruzar”, advirtió la activista.

La ley SB 3, que solo falta por ser aprobada por el gobernador Greg Abbott, asigna mil 540 millones adicionales para los muros y barreras fronterizas de Texas y otros gastos de seguridad fronteriza a su discreción, y proporcionará reembolso por los costos incurridos a través de la aplicación de la SB 4.

“Estamos preocupados porque se están endureciendo las leyes en contra de los migrantes y de alguna manera es el Estado más importante para los migrantes para pasar, pero lo más preocupante es la falta de voces críticas, hay una indiferencia”, señaló la coordinadora del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano en Ciudad Juárez.

“Pero para mí lo más preocupante es la falta de voces críticas, hay una indiferencia, de alguna manera para no tomar acciones concretas (…) esto va más allá de legislaciones, entonces creo que no se ha entendido en los últimos cinco años o se ha entendido muy bien y no se quiere abordar el tema de la extrema pobreza, la violencia, el fallo de un sistema económico que dejó en la ruina a países”, denunció. Dijo que su preocupación es evidentemente por la parte humana de los migrantes, ya que “todo lo que se debería de enfocar para realmente atenderlos no se está haciendo, siempre son las migajas”.

“Para mi es bien preocupante que está ley es posible porque tenemos mucho silencio y mucha indiferencia, si hoy tuviéramos más voz como sociedad, como iglesia, como grupos de defensa de derechos, seguramente podríamos limitar este tipo de acciones, pero estamos muy metidos trabajando de manera autoreferencial y de vez en cuando nos sumamos para ver a los migrantes cómo están en la calle. Y mientras la sociedad civil mantenga una cercanía con el Estado o sus fondos dependan del gobierno americano va a ser muy difícil que se pueda levantar la voz para parar esta barbarie”, señaló.

Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante en Juárez también se pronunció en contra de la ley antiinmigrante.

“Es una violación a sus derechos humanos. Entendemos que hay procedimientos, pero hay gente que tiene que cruzar porque viene huyendo, que está desesperada porque ya tiene mucho tiempo, tendría que haber una regulación con el procesamiento para que pudieran acceder de manera más rápida, pero la aplicación ha tardado más, en un momento por lo menos tres, cuatro familias obtenían la cita (de CBP One) por día y ahora se volvió a parar, salen dos o tres familias cada semana, y las personas entran en desesperación, porque muchas veces realmente su vida corre peligro aquí en México; tenemos que estar en los zapatos de la persona”, explicó.

La trabajadora social que hasta ayer alojaba en el espacio católico a 267 personas, coincidió en que la migración hacia Estados Unidos no va a parar, además de que muchas personas llegan a la frontera engañados, pensando que existen programas o beneficios para ellos.