Atiende IMSS a 15 de los 27 migrantes lesionados

Staff / El Diario de Juárez

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informó que está brindando atención médica a los migrantes que resultaron lesionados la noche del lunes.

En un boletín emitido esta mañana, indicó:

• La atención se da de manera oportuna y adecuada en los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 6, en el General de Zona (HGZ) No. 35, así como en el General Regional (HGR) No. 66.

• Este martes se atendieron a un total de 16 pacientes que oscilan entre 26 y 33 años de edad, 1 de los cuales fue egresado en el trascurso del día para ser trasladado a un albergue.

• El estado de salud de las personas atendidas es de condición delicada y grave; la atención se otorga por quemaduras y por intoxicación por monóxido de carbono.

• En el Hospital General Regional (HGR) No. 66, se encuentran hospitalizados 6 pacientes: 2 en la Unidad de Cuidados Intensivos, 3 en el Servicio de Urgencias y 1 en área aislada.

• En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 06, permanecen 5 pacientes: 3 en el Servicio de Urgencias, 1 en el área de Choque y otro más en Cuidados Intensivos.

• En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, se brinda la atención de 4 pacientes, igualmente, todos en el Servicio de Urgencias.

• La atención desde temprana hora de este lunes 28 de marzo de manera inmediata por la urgencia médica presentada, sin importar que fueran o no derechohabientes de la institución.

Esta mañana, el fiscal en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, informó que de los 27 hospitalizados, diez extranjeros permanecen intubados en los hospitales de la ciudad.