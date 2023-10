Atoran paros 700 asuntos judiciales

Fernando Sepúlveda/El Diario

Chihuahua, Chih.- Casi 700 asuntos quedarán atorados en los Juzgados Federales del estado de Chihuahua debido al paro de labores de cuatro días iniciado el pasado jueves por los trabajadores de esa institución, en protesta por la intención de eliminar 13 de los 14 fideicomisos y reducir el presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

De estas diligencias, aproximadamente 360 sentencias se encuentran detenidas en los Juzgados Mixtos en Ciudad Juárez, de acuerdo con estimaciones de

Miguel Ángel Casanova, líder seccional del Sindicato de Trabajadores en dicha localidad.

El paro nacional convocado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuó ayer con manifestaciones en las sedes de Chihuahua y Ciudad

Juárez, a las cuales se sumaron colegios y barras de abogados que también se pronunciaron en defensa del órgano jurisdiccional y en contra de los ataques de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En ambas sedes, la de Juárez y la capital del estado, los trabajadores coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador los tacha de “privilegiados” y “flojos” sin tomar en cuenta que trabajan con menos personal, sin aumentos salariales desde hace una década y más carga laboral.

Las protestas en ambas ciudades continuarán hasta el 24 de octubre, día en que se discutirán en el Parlamento Abierto las modificaciones al presupuesto del órgano de justicia y para mañana se convocó a una movilización nacional en la que también participarán los trabajadores del estado; en la ciudad de Chihuahua realizarán una concentración en la Plaza del Ángel y en Juárez habrá una marcha desde la Casa de la Cultura Jurídica hasta el edificio sede de los juzgados mixtos federales, a las 11:00 horas.

Alrededor de 40 mil asuntos ingresan al año a las instancias de la justicia federal y cada día se estiman unas 170 diligencias, siendo los juzgados de Distrito los que concentran la mayor carga de trabajo con cerca de 106 asuntos por resolver diariamente; le siguen los tribunales colegiados con 61 casos por día y los tribunales unitarios con tres.

De acuerdo con el registro estadístico del Consejo de la Judicatura Federal, son más de tres mil asuntos por día los que en todo el país resultan afectados por la protesta del personal judicial, que únicamente recibe a trámite demandas de amparo y otros asuntos urgentes.

En el caso de Chihuahua, de acuerdo con el personal sindicalizado que respondió a la protesta convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial Federal, habrán de retrasarse, posponerse o reprogramarse, unos 680 asuntos mientras dure su manifestación, dado que la paralización de actividades abarca cuatro días: el jueves 19, viernes 20, lunes 23 y martes 24 de octubre.

La dirigencia sindical nacional, a cargo de Jesús Gilberto González Pimentel, solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, declararlos como días inhábiles, a fin de no enfrentar consecuencias administrativas o salariales por la manifestación en defensa de sus derechos laborales.

El personal sindicalizado que ayer mantuvo su pro- testa y anunció una movilización más el domingo en la capital del estado, al mismo tiempo que se realiza en todas las entidades del país, explicó que el paro de actividades afecta cientos de casos que son seguidos en la justicia federal, sin embargo hay personal de guardia, jueces y magistrados pendientes para la atención de asuntos urgentes.

Los asuntos que no se ven afectados, afirmaron los trabajadores, son las cuestiones de control penal y la admisión o resolución de incidentes en demandas de amparo, a fin de no perjudicar a los ciudadanos que enfrenten una situación urgente. Pero los procesos en marcha no urgentes, los de cada día, sí han sido suspendidos y van a tener retrasos por los días en que deban reprogramarse.

Sin manejar cifras específicas, señalaron que el promedio anual de asuntos ingresados en el Decimoséptimo Circuito Judicial, que comprende la totalidad del estado de Chihuahua, se aproxima a los 40 mil al año.

Por otra parte, de acuerdo al reporte estadístico histórico del Consejo de la Judicatura Federal, en el estado fueron ingresados a trámite 25 mil 609 asuntos en los 12 juzgados de Distrito asentados en la capital y en Ciudad Juárez, durante el año 2022. Esto da un total de 106.7 casos diarios, si se divide la totalidad anual entre los 240 días de labores judiciales habituales.

La mayor carga de trabajo por el número de asuntos, al ser la primera instancia, la tienen los juzgados de Distrito, y son principalmente litigios en materia administrativa, que luego deben ser analizados o revisados en instancias superiores.

En este renglón, el índice de litigiosidad es 365.11 por cada 100 mil habitantes, lo que representa la tasa más alta de todo el país, después del Primer Circuito Judicial, que comprende la Ciudad de México, donde el indicador es de 499.51 casos por cada 100 mil habitantes.

En los tribunales colegiados existentes, tanto los de materia “Civil y del Trabajo” y “Penal y Administrativa”, los ingresos en 2022 fueron de 14 mil 740, lo que da un resultado de 61 asuntos por día hábil de la justicia federal; en los tribunales unitarios, fueron 654 asuntos ingresados el año pasado, es decir, alrededor de tres por día.

La variación mensual entre juzgados y tribunales, tanto el año pasado como el actual, es mínima, por lo que las estimaciones de afectaciones, con base en los registros estadísticos, resultan vigentes, de acuerdo con el personal que salió a protestar.

Protesta no es por dinero, es por ataques para debilitar al Poder Judicial: trabajadores en Chihuahua

En la capital del estado, los manifestantes dieron a conocer que hay mil 200 trabajadores que operan en los juzgados de la avenida Mirador. Durante la protesta, puntualizaron que el conflicto no es el dinero de los fideicomisos, ya que en caso de que el Senado apruebe la eliminación de estos fondos, existe el recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean restablecidos por ley, sino que es destacar el riesgo que implica que dos de los poderes del Estado actúen contra otro, con el objetivo de debilitarlo.

Comentaron que las personas en muchas ocasiones no están enteradas de la relevancia que tienen los juzgados federales, ya que lo ven como un poder lejano, pero la carga de trabajo es constante y de diversos temas, como el de salud, debido a que a diario son recibidas solicitudes de amparos para lograr que les sean entregadas medicinas o atención en un hospital. “Con un amparo se logra que el IMSS le dé atención a una persona o que el ISSSTE consiga un medicamento, porque es su responsabilidad”, expresaron.

Apuntaron que es falso que los empleados del Poder Judicial tengan privilegios, ya que los cargos de nivel medio o superior tienen 10 años sin un aumento de sueldo, ni siquiera el ajuste por la inflación.

Recalcaron que los fideicomisos que pretenden desaparecer estén integrados por recursos que aportan los mismos trabajadores, además de que fueron los propios legisladores quienes los aprobaron en el pasado y ahora quieren desaparecerlos. Aunado a esto, en 10 años, el Poder Judicial Federal ha tenido una reducción del 15 por ciento de sus presupuestos, mientras que la carga de trabajo es un 30 por ciento más.

Trabajamos con déficit de 40 plazas y nos tachan de flojos, acusan en Juárez

En Ciudad Juárez, se encuentran en protesta cerca de 450 empleados (entre los de confianza y sindicalizados), desde el miércoles y en paro laboral desde el jueves y hasta el martes 24, dadas las propuestas ante el Congreso de la Unión de recortar parte del presupuesto al Poder Judicial, y desaparecer algunos fideicomisos que se han conformado con el paso de los años.

“Aquí el fideicomiso más afectado es el de la ayuda complementaria, que es cuando al trabajador se le acaba el seguro de gastos médicos, el fideicomiso entra en acción y repone la suma asegurada. Cualquiera que tenga una enfermedad que cuesta mucho dinero pagar. Recortar estos derechos que hemos ganado, esos apoyos… la salud es importante para nosotros”, destacó el líder seccional del sindicato, Miguel Ángel Casanova.

Sin embargo, para el personal del PJF en esta frontera, las reducciones presupuestales en discusión son porque ni el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni los legisladores federales ven realmente el trabajo que se hace, por lo que terminan catalogándolos de “flojos”.

“Ciudad Juárez ha crecido demasiado, y nosotros tenemos un déficit de 40 plazas en el Centro de Justicia Penal Federal. Los que están trabajan hasta tarde, dos, tres de la mañana”, señaló Casanova.

En la protesta, al exterior del edificio sede del PJF en la avenida Tecnológico, se reunieron casi dos centenares de empleados vestidos con camisetas blancas, algunos bajo carpas colocadas en el acotamiento de entrada al inmueble.

Uno de los tres carriles de la avenida Tecnológico en sentido sur a norte, el de extrema derecha, fue cerrado por el contingente que durante cada semáforo en rojo en el retorno de la avenida Pedro Rosales de León repartió volantes para buscar la simpatía de los automovilistas.

Estas manifestaciones de desacuerdo son el inicio de las acciones de los trabajadores, quienes no buscarán, por el momento, según indicó Casanova, alguna acción adicional como acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino hasta agotar todas las instancias posibles antes de que se tome la decisión en el Congreso.