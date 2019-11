Atrae FGR caso LeBaron

Chihuahua, Chih.- El director general adjunto de Información de la Fiscalía General de la República (FGR) Raúl Aréchiga informó ayer que esa autoridad federal está integrando una carpeta de investigación por el ataque que sufrieron las familias LeBaron y Langford, pero únicamente por los delitos de delincuencia organizada y uso de armas exclusivas de las fuerzas armadas.

Entrevistado vía telefónica desde la capital del país, el funcionario dijo desconocer el número de personas detenidas relacionadas a la masacre ocurrida el pasado 4 de noviembre en una comunidad del municipio de Bavispe, Sonora ubicada en los límites con el estado de Chihuahua.

“Efectivamente la Fiscalía de Sonora hizo un desglose a la Fiscalía General de la República por los posibles delitos por delincuencia organizada y uso de armas exclusivas del Ejército.

“Esos son los dos delitos que tenemos hasta ahorita, sí hay agentes del FBI colaborando pero no están armados, no sabemos cuántos son pero ellos están en coadyuvancia con las autoridades mexicanas para llevar a cabo la investigación”, agregó.

Raúl Aréchiga puntualizó que la participación de la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos se basa en un convenio bilateral que se firmó con el Gobierno mexicano en el año de 1994.

“Relativo a los detenidos no sabemos cuántos son, no tenemos esos datos”, expresó el director de información al explicar que debido a la secrecía de las investigaciones no se pueden dar muchos pormenores.

Mientras el fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel señaló inicialmente al grupo identificado como “Los Jaguares” como los posibles responsables de la masacre, el jefe del Estado mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Homero Mendoza, declaró posteriormente de manera pública que el grupo criminal de “La Línea” podría estar involucrado en la emboscada donde fallecieron tres mujeres y seis niños de la comunidad LeBaron.

Desconocen avances de la investigación

“No me han hablado aún los del FBI, pero andan cerca y en algún momento sé que tendrán que hacerlo”, expresó ayer el activista y líder mormón Julián LeBaron.

Respecto a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; para esclarecer la masacre de sus familiares, LeBaron dijo desconocer los avances.

Señaló que no ha recibido información oficial sobre las personas que fueron presuntamente detenidas vinculadas al múltiple homicidio de los nueve integrantes de las familias LeBaron y Langford, registrado el pasado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe.

“Yo no he sabido nada y hay versiones que se contradicen porque yo leí que en el estado de Chihuahua salió que no hay un solo detenido”, dijo.

Sobre las recientes declaraciones que hizo a medios de comunicaciones nacionales, el secretario de Seguridad Pública y de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo en el sentido de que hay detenidos por los hechos, Julián LeBaron respondió a El Diario.

“Yo no he sabido nada, me dijo Durazo que había tres detenidos pero eso fue desde el jueves de la semana pasada.

Yo no sé en qué calidad estén detenidos”, abundó.

El líder mormón reiteró que los agentes del FBI que están investigando por parte del Gobierno de los Estados Unidos, aún no se comunican con él, pero dijo esperar que pronto lo hagan, “pues sé que andan cerca y básicamente lo que queremos es que se encuentre a los responsables para saber porque lo hicieron”, finalizó.