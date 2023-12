Atraviesan Juárez casi 2 mil 500 tráileres diarios

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Un promedio diario de 2 mil 436 vehículos de carga transitan por la Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos, de los cuales al menos 20 por ciento son foráneos y el resto locales, de acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

El director del IMIP, Roberto Mora Palacios, dijo que debido a que las vialidades no están preparadas para recibir el peso de los camiones, lo ideal es que no atraviesen la mancha urbana, y por ello con el nuevo Plan de Desarrollo Urbano se está planteando que al menos los foráneos tomen la ruta hacia el puente Guadalupe-Tornillo.

Agregó que se está proponiendo un centro logístico al sur de la ciudad para que ahí los tráileres hagan movimientos de cajas.

“Las vialidades no principales no están preparadas para recibir el peso de los camiones, sobre todo cuando empiezan a cortar distancias y se empiezan a meter por calles, no las más importantes, y ahí es donde sí empezamos a tener problemas con la estructura”, aseguró.

Mora Palacios dijo que en promedio cruzan 889 mil tráileres al año por los diferentes cruces internacionales, lo que significa un promedio de 2 mil 436 diarios que transitan por la ciudad, de los cuales el 65 por ciento viene cargado.

“Por eso los estudios que estamos haciendo y las propuestas que estamos haciendo en el nuevo Plan de Desarrollo Urbano para Juárez. Hablamos de detener por lo menos ese 20 por ciento que viene del sur para que puedan cruzar o por Guadalupe-Tornillo o por San Jerónimo-Santa Teresa”, mencionó.

Dijo que también se está planeando un centro logístico en la desviación a San Jerónimo-Santa Teresa y la carretera a Casas Grandes, donde los camiones podrían realizar cambios.

“Uno de los problemas que tenemos es que los camiones que vienen del sur no pueden cruzar a Estados Unidos, entran a la mancha urbana o entran a la ciudad a cambiar el tractor, por alguien que sí tenga papeles o un tractor que sí pueda pasar”, mencionó.

Agregó que con el centro logístico ya no tendrían que atravesar la ciudad.

“Eso es lo que estamos proponiendo en función de mejorar la vida útil de las principales avenidas, de las calles”, manifestó Mora Palacios.

El director del IMIP dijo que con el uso de unidades de carga pesada, una vialidad que no está preparada para recibir ese tráfico puede llegar a disminuir su vida útil de 30 a 35 por ciento.