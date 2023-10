'Atropelló a mi papá y sólo lo multaron por conducir ebrio'

Parral.- Axiris Corral, hija del hombre atropellado por el tío de la Sindica Municipal aseguró que el homicida de su padre viajaba en completo estado de ebriedad y él mismo confesó que no pudo frenar mientras su padre atravesaba en bicicleta un paso peatonal, pero fue inmediatamente liberado al pagar la multa por el consumo de bebidas embriagantes y no obstante a eso, aseguró que los tránsitos quisieron responsabilizar a su padre alegando que "debió atravesar el paso peatonal a pie."

La joven declaró que el accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la noche del sábado, y su padre falleció poco después de las 10:00 del mismo día y en cuanto conoció la noticia se abocó a buscar al responsable de haber atropellado y matado a su padre de nombre Marcelino Corral de 43 años.

Narró que acudió en primera instancia a la comandancia sur donde no estaba detenido Evaristo P., y posteriormente fue a las oficinas del boulevard en donde agentes encargados le manifestaron que el conductor había sido liberado tras pagar la fianza por estado de ebriedad, además de que no se le encontró responsabilidad ya que su padre debió atravesar el paso peatonal a pie y no en bicicleta como ocurrió el accidente.

Los mismos agentes detallaron que el presunto responsable se encontraba en total estado de ebriedad, y que él mismo reconoció que no alcanzó a frenar atropellando a Marcelino proyectándolo a más de 16 metros de donde fue el impacto.

La hija del hoy occiso exigió justicia: "Oiga ahí abajo de donde fue el accidente estaba un retén anti ebrios y este sujeto pasó como si nada luego de dejar herido de muerte a mi papá y en completo estado de ebriedad."

Reconoció que la Presidencia Municipal se acercó con ella a apoyarlos con los gastos del funeral, pero que el responsable en ningún momento ha tenido comunicación con su familia por lo que exigió su detención.

Agentes testigos de los hechos aseguraron que fue un superior quien les ordenó soltar al responsable debido al parentesco con la Sindica y a pesar de la gravedad de los hechos ellos únicamente "acataron las órdenes."