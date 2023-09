Aumenta atrocidad en homicidios

Ciudad Juárez.— De al menos seis de las escenas de homicidio doloso ocurridas en días pasados, la Fiscalía aseguró casquillos percutidos únicamente de calibre 9 milímetros (armas cortas) y cuerpos con huellas de violencia extrema, según investigadores de la representación social.

El domingo 27 de agosto, un hombre fue asesinado a tiros por pistoleros que entraron a su casa, entre las calles Tomás Alba Edison y Cholultecas de la colonia Azteca. Fueron 16 restos de bala percutida los hallados, todas 9 milímetros y dos elementos balísticos más de los que no se da mayor descripción.

Disparos a la región nasal, a varias partes del cráneo, a la barbilla del lado derecho, al tórax y a la clavícula. Esa fue la escena que hallaron los policías municipales como primeros respondientes a este ataque.

Victor Hugo V. M. es el nombre de esta víctima, la 77 según el seguimiento periodístico, de homicidio doloso en esta ciudad.

Pese a la violencia que se observó en esta escena, el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, dijo que los ataques perpetrados entre el viernes y el martes, en que hubo 35 personas asesinadas según los reportes de este medio, no han mostrado indicios de extrema violencia, aunque reconoció que cuando se trata de homicidios por el tráfico de migrantes o el control del espacio para la venta de drogas, se ven casos sorprendentes.

“(Los casos entre viernes y martes) han sido fundamentalmente por bala, pero sí en ocasiones cuando es por otro tema, control de migrantes o control por espacio de venta de droga, a veces sí hay mucha violencia, y algunos de ellos les gusta grabar sus actos y son atroces”, señaló el funcionario estatal.

Hasta el momento, la Fiscalía ha logrado la identificación en la escena del crimen en seis eventos.

El hombre asesinado en el cruce de las calles Guatemala y Carlos Villarreal respondía al nombre de Gerardo R. de 47 años de edad y se encontraron 17 casquillos 9 milímetros.

En las calles Cuicuilco y Copilco, de la colonia Flores Magón, la víctima fue Óscar Iván S. R. de 39 años, en cuya escena se dejaron cinco casquillos percutidos del mismo grosor.

Le sigue Kevin Humberto E., asesinado en el estacionamiento del S-mart La Chaveña, en donde se dispararon al menos 12 balas, cuyos restos balísticos fueron asegurados por la Fiscalía.

Víctor Hugo V. M., finado en la colonia Azteca, tenía 42 años de edad, y por otra parte, el hombre atacado y muerto en la avenida Tecnológico frente al Parque Central sigue sin identificar, aunque se aseguraron 12 casquillos.

Por último, Ana Berenice R. M. de 20 años de edad, Francisco C. C. de 31 y Cristian Alejandro de 26 fueron identificados en el lugar, luego de ser atacados en el cruce de las calles Cemento y Granito, en la colonia Morelos. Ahí, hubo siete casquillos percutidos que aseguró Servicios Periciales de la Fiscalía, además de ser un caso destacable por la desaparición por más de 50 horas de la bebé A. C. R., hija de las dos primeras víctimas identificadas.

De Ana Berenice R. M., además, de acuerdo con información extraoficial, se conocen antecedentes penales que datan de 2016, como delitos contra la salud y faltas como entorpecer la labor policial, con un total de cuatro reportes por actos ilícitos.