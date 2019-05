Aumenta demanda de carreras virtuales

Chihuahua.- El actual ciclo escolar 2018-2019 aumentó un 40.58 por ciento la demanda de carreras virtuales o modalidad no escolarizada en comparación al año anterior, esto en las instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas, informó la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).



Lo anterior principalmente por la apertura de programas académicos en diversas instituciones que anteriormente no contaban con esta oferta, además de que este esquema resulta sumamente flexible para quienes por motivos personales o laborales, no pueden acudir a una escuela dentro de cierto horario, señaló la SEyD.



La matrícula no escolarizada o virtual en el ciclo 2017-2018 fue de 4 mil 489 alumnas y alumnos, mientras que en el presente curso 2018-2019 ascendió a 6 mil 311 estudiantes.



Asimismo la dependencia comentó que de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEyD, para el ciclo 2017-2018 se encontraban inscritos 128 mil 2 jóvenes en las diversas instituciones educativas de ese nivel que operan en la entidad, cifra que para el presente curso se incrementó a 136 mil 7 personas, lo que equivale a un crecimiento del 6.25 por ciento.



Estos datos, corresponden a estudiantes inscritos en universidades oficiales o particulares, que cursan algún programa de Técnico Superior Universitario (TSU) o Licenciatura, en las modalidades escolarizada y no escolarizada.



Un comportamiento similar ocurre con los indicadores sobre el número de alumnas y alumnos de modalidad escolarizada en instituciones tanto oficiales como particulares. De 123 mil 513 jóvenes que cursaban sus estudios de licenciatura y TSU durante el período 2017-2018, para el presente ciclo el número aumentó a 129 mil 696 estudiantes, lo que se traduce en un 5 por ciento.



Es importante destacar que las instituciones públicas son las que captan a la mayor cantidad de la población estudiantil de este nivel educativo, de tal manera que de 136 mil 7 alumnas y alumnos, un 81.63 por ciento es decir, 111 mil 36 jóvenes, acuden a una universidad oficial mientras que, un 18.37 por ciento cursa sus estudios en una escuela particular, lo que equivale a 24 mil 971 personas.