Aumenta desesperación en migrantes por no ser llamados por EU

Ciudad Juárez— Con solo 10 solicitantes de asilo político aceptados desde hace una semana, el número de migrantes registrados en Ciudad Juárez para cruzar a Estados Unidos se continúa acumulando, y la desesperación aumenta en los migrantes.

Y es que desde el 18 de julio la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), solo ha aceptado a un grupo de 10 migrantes registrados ante el Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes y desde la tarde del 20 de junio no llama a nadie.

En coordinación con Grupo Beta y Coespo, CBP llama todos los días por la mañana y por la tarde a un grupo indeterminado de migrantes que esperan su turno en Juárez para cruzar por el Puente Internacional Paso del Norte-Santa Fe y solicitar el asilo de manera legal.

El 18 y 19 de junio la autoridad estadounidense no le permitió el acceso a nadie de la lista su país; el sábado 20 llamó a 10 personas por la mañana pero por la tarde ya no llamó a más migrantes y el 21, 22, 23 y 24 de julio tampoco recibió a nadie, mientras que hoy ya avisó que nuevamente ningún registrado ingresará hoy al vecino país por el puente.

“Esto nos tiene muy nerviosas, no sabemos si esperar porque ya tenemos casi tres meses acá (en Juárez) o tirarnos al río (Bravo). Los coyotes nos ofrecen cruzarnos por mil 500 dólares pero en ese caso vamos nosotros y nos echamos al río, dicen que nomás corramos para que no nos agarren (la Guardia Nacional)”, comentó una mujer sudamericana quien trata de averiguar porqué CBP no llama a nadie.