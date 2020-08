Aumentan en NCG las quejas en la CFE

Tomada de internet / Fotografía ilustrativa

Nuevo Casas Grandes.- La ineptitud de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar siquiera un servicio básico se extiende cada vez más, y ahora, la comunidad de Monte Verde, municipio de Janos, expresó las pésimas condiciones en que deben llevar a cabo sus actividades con un servicio cada vez más deficiente.

Habitantes de esta comunidad rural denunciaron apagones de energía eléctrica durante lo largo del día, aparatos eléctricos quemados por sobrecarga, días sin servicio de agua potable por falta de corriente que haga trabajar los pozos y en el extremo de la situación, bajo la amenaza de la pandemia, hasta el medicamento de la clínica del Centro de Salud se está viendo afectado por las fallas constantes de la CFE.

De cara a uno de los mayores retos de la población en general y las autoridades de Educación, se vislumbra un panorama de total incertidumbre con las clases virtuales, ya que los apagones que mantiene la CFE en Monte Verde, hará mucho más difícil la jornada para el nuevo e histórico ciclo escolar que está por iniciar.

En franco hartazgo por la ineficacia de la Comisión Federal de Electricidad que mantiene en esta crisis de energía a la comunidad durante los últimos tres meses, los pobladores de Monte Verde solicitaron la intervención urgente del Presidente Municipal de Janos, Sevastián Efraín Pineda Acedo, para que la CFE por lo menos atienda las fallas.

Sin embargo, aún ayer los quejosos dijeron que no había cambios en la crítica situación que se vive en esta comunidad rural enclavada en la sierra de Janos rumbo al estado de Sonora.

Cabe señalar no obstante, que está condición de ineptitud de parte de la CFE no es privativa de Monte Verde, pues diversas comunidades de la región Noroeste como Galeana que también ha realizado protestas frente a la paraestatal con presencia de su Alcalde, Aamón Dayer LeBaron Tracy, han manifestado su repudio y hartazgo no sólo por la ineficacia del servicio en la red eléctrica, sino por la indolente actitid de la "empresa a nivel mundial" que no atiende las quejas, mientras se acumulan.

Ya ni decir de las protestas del sector campesino que en días pasados, denunciaron que los cortes de la CFE están siniestrando los cultivos de la región, que se hallan en su etapa más crítica para lograr la cosecha, pero sin energía eléctrica que alimente los pozos de riego, no hay agua para las siembras.

vvaldovinos@ncg.diario.com.mx