Aumentan casos de Covid con la reapertura económica

El Diario

En las últimas semanas se han visto más contagios de SARS-CoV2 (Covid-19) debido a la apertura económica en el estado de Chihuahua y esto es por el “relajamiento” de la población a no cuidarse, comentó el presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua, José Alfredo Ceniceros Valenzuela.

Lo anterior tras la modificación del cambio de la semaforización epidemiológica de naranja a amarillo, en el cual se da apertura a la mayoría de las actividades sociales y económicas, y en otros casos un mayor aforo de lo ya autorizado.

En este sentido Ceniceros Valenzuela, recalcó que esta semaforización “es económica y no sanitaria como debería de ser”, por lo cual entiende que este problema alcanzó a la población y se deben de reforzar las medidas preventivas para evitar más contagios.

Sin embargo un gran número de los ciudadanos no utilizan el cubrebocas, no se lavan las manos y no mantienen la sana distancia, medidas sencillas que son básicas para evitar la propagación del virus del covid-19, esto provoca tristeza, señaló el galeno.

“Sigue habiendo contagio todos los días, los hospitales están llenos y saturados, el personal que atiende esta área ya está cansado, entendemos la necesidad de trabajar, por lo cual deben mantener las medidas preventivas para cuidarse y cuidar a los demás”, comentó José Alfredo Ceniceros.

Asimismo mencionó que muchas personas no quieren usar el cubrebocas, creen que no lo necesitan y piensan que con el semáforo amarillo pueden andar en la calle sin protección ante el Covid-19, pero la realidad es que se deben de cuidar más por la cantidad de gente.

Ceniceros Valenzuela dijo que hay más ingresos a hospitales de personas contagiadas de covid- 19 con las aperturas económicas, incluso aseguro que deben ser más los infectados quienes no están reportados en las estadísticas, ya que algunos al sentir los síntomas se resguardan en sus viviendas y otros que son asintomáticos, estos últimos son los principales propagadores del virus.

“Para romper la cadena de contagios, la mejor medida comprobada, es el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos, si no aplicamos esto volverá el semáforo rojo”, finalizó el presidente del Colegio de Médicos de Chihuahua.