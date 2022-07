Aumentan contagios Covid por descuido de la gente

El Diario / Hospitalizaciones se han vuelto más frecuentes, advierten

Nuevo Casas Grandes.– El presidente del Consejo de la Cruz Roja, Luis Raúl Hinojos Salas, advirtió que la emergencia sanitaria por Covid-19 aún no termina, y el descuido de la población ha provocado que esté repuntando de nuevo.

Hinojos Salas informó que tan sólo en la última semana las autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 3 mil 685 casos nuevos, que dejan al estado de Chihuahua en el umbral de los 160 mil contagios desde que inició la pandemia, además de una cifra de más de 10 mil muertes por complicaciones de esta enfermedad.

“La gente se ha descuidado mucho, ya no usa cubrebocas, ya no cuida la sana distancia y pese a las restricciones de aforo siguen organizándose fiestas, pero en la Cruz Roja vemos que está subiendo la tasa de hospitalizaciones por contagios y complicaciones de Covid-19. Los paramédicos es frecuente que vayan a atender a algún enfermo que resulta estar contagiado y lo tenemos que internar”, señaló.

Cifras alarmantes

Agregó que, ciertamente, la tasa de mortalidad de Covid-19 es mucho más baja que antes, pues en esta última semana se reportaron siete fallecimientos a nivel estatal, pero los índices de contagios son alarmantes.

“Si no se quieren cuidar por ellos mismos, deben recordar que en casa siempre tenemos a un adulto mayor o una persona enferma con las defensas bajas, que puede sufrir las complicaciones de esta enfermedad y terminar en el hospital”, señaló el responsable de la Cruz Roja.

Agregó que si bien hay menos muertes, se debe al avance que se ha logrado en las jornadas de vacunación. “Es muy importante que la población haga conciencia de esto: ¡no debemos bajar la guardia! El virus sigue entre nosotros y debemos cuidar el contacto con las superficies de uso común, no estornudar en público, el uso correcto del cubrebocas, que no es sólo en la boca sino cubriendo también la nariz, no tenerlo ajustado por exceso de uso o estarlo agarrando constantemente… todos esos descuidos están permitiendo que el virus siga propagándose y casi nadie habla ya de eso, pero los números nos dicen que los contagios van al alza”, indicó Hinojos Salas.