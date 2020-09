Aumentan los secuestros en Chihuahua

El Diario

En el mes de agosto del presente año hubo un incremento en el delito de secuestro en el estado de Chihuahua al llegar a 4 casos, cuando en el mes de julio fueron 3, según los datos dados a conocer por la Asociación Alto al Secuestro en su último reporte.

Con estos cuatro casos de agosto, el estado de Chihuahua sumaría 32 secuestros en lo que va del año. La mayoría se registraron en el mes de junio, cuando fueron 7, sin embargo la mayoría de estos han sido reportados a través de medios de comunicación.

Los secuestros atendidos por la Fiscalía General del Estado, según el reporte de Alto al Secuestro y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son 14, la mayoría de ellos en marzo, junio y agosto, con tres cada mes.

Asimismo, Al to al Secuestro señala que de los 18 casos de secuestros no atendidos por las autoridades de investigación es porque no fueron debidamente integrados en carpetas de investigación y cuyos reportes fueron dados a conocer a través de medios de comunicación.

De los casos denunciados ante la Fiscalía estatal este año (hasta el mes de julio) 8 son del municipio de Juárez, dos en Madera y uno más de Allende. Del total son 7 para extorsionar, tres exprés y uno para causar daño a la víctima.

Cabe señalar que las sanciones de secuestro están contempladas en la Ley General Para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en donde el artículo 9 señala que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días-multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio.

Asimismo, si es para detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño; para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por esto que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro.

El artículo también 10 recalca que las penas a que se refiere el artículo 9 de dicha ley se agravarán de cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días-multa si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario

Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas

Que se realice con violencia

Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que esta se encuentra

Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo

Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez.