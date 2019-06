Aumentan requisitos para tramitar la visa

Ciudad Juárez-- Además de su nombre de usuario en las redes sociales, la solicitud para tramitar la visa para ingresar a los Estados Unidos pide ahora a las personas la información sobre los viajes que ha realizado, así como datos de sus empleos anteriores.

Esta nueva medida entró en vigor a partir del pasado 31 de mayo, así lo dio a conocer el departamento de Prensa y Cultura de la sede diplomática del país norteamericano en esta ciudad.

Patricia Muñoz, titular de ese departamento, indicó que la medida tiene como fin la prevención del fraude, ya que los mecanismos que el Consulado deben actualizarse constantemente ante los nuevos retos.

Dijo que el recolectar estos datos adicionales fortalecerá el proceso de aprobar ese documento a los solicitantes y confirmar su identidad.

La portavoz aclaró que sin embargo, los funcionarios consulares no pueden solicitar a las personas las contraseñas, ni intentar sobrepasar la privacidad de las plataformas. Destacó también que la medida no será utilizada para negar visas con base en raza, religión, etnicidad, identificación política, identidad de género u orientación sexual. De acuerdo a la información de la página de Internet del Consulado de los Estados Unidos: https://traveler.state.gov, la cifras de visas de no inmigrante aprobadas a través del servicio exterior de correos ha ido en disminución durante los últimos dos años, ya que, mientras que que en 2016, se indica que se expidieron 10 millones 381 mil 491 visas, en 2017, la expedición disminuyó a 9 millones 681 mil 913, durante 2018 se aprobaron, 9 millones, 28 mil 26 visas.

En el portal se aclara que esta cantidad de documentos no incluyen las visas de reemplazo.

El formulario DS–160 que se llena en línea, anteriormente solicitaba información como lugar de procedencia, estados de residencia, antecedentes laborales y motivos del viaje, a lo cual se añade ahora las direcciones de las redes sociales.