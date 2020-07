Aun con Covid dio a luz a gemelos sanos

Tomada de Internet / Imagen ilustrativa

Ciudad Juárez— Como jefa de Trabajo Social del hospital Covid del Issste, Andrea Sotelo, de 52 años, es testigo de historias de contrastes, de despedidas y reencuentros, que la pandemia ha dejado en Juárez.

“¡Imagina qué no he visto!”, exclama la trabajadora social, que lleva 26 años laborando.

Recuerda la pérdida de tres integrantes de una familia por la enfermedad, memoria que se contrapone a otras remembranzas como la de una mujer embarazada con Covid que dio a luz a gemelos sanos.

“Son contrastes, muy lamentables y muy satisfactorios”, destaca Andrea, quien pide a los ciudadanos tomar conciencia sobre este padecimiento y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

“Un caso que me entristeció muchísimo fue el de una paciente que no alcanzó a entrar al área Covid. Llegó a Urgencias, pero no al área de hospital; falleció en la madrugada y ya en la mañana de ese día empezamos a hacer las gestiones para el certificado de defunción”, narra.

Para este proceso administrativo habló con el hermano de la mujer fallecida, de alrededor de 50 años, quien le tuvo que avisar a su papá, de unos 70 años, que su hija había muerto.

“Me dijo que su papá sí se sintió mal en un momento, pero se repuso. A eso del mediodía me dice: ‘sabe que, me acaba de hablar mi hermano, que se sintió mal mi papá y va a llegar a Urgencias’, y seguimos con los trámites. En eso me habla una compañera y me dice que acababa de llegar un paciente ya sin signos”… se trataba del padre de la mujer que esa misma madrugada acababa de fallecer.

Andrea recuerda: “A la siguiente semana ingresa la mamá (viuda del hombre finado y madre de la mujer fallecida) al área de Covid y fallece también. Imagínese a esa familia… tres pérdidas. Son situaciones difíciles que como seres humanos te marcan”.

Contrasta ese mal sabor con momentos más agradables, como el de una mujer de 27 años embarazada que, aunque padecía Covid, logró dar a luz el 2 de junio pasado a dos varones que nacieron sanos. Una vez que ella también recuperó su salud volvió a su hogar con su esposo, a disfrutar de su familia.

“Fue una gran satisfacción que el esposo pudiera llevarse a sus dos hijos sanos y a su esposa y que pudieran ya estar en casa con la familia. Las mejores satisfacciones están cuando ves a un paciente que estuvo en terapia intensiva, luchando por su vida, salir adelante y dices gracias a Dios”, puntualiza.

La trabajadora del Issste urgió a la población a que no se refleje en más historias trágicas y que valore su salud y la labor que cada día realiza el personal de salud.