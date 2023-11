Aún sin pistas sobre desaparecidos en Nuevo Casas Grandes

Cortesía / Miguel Ángel Ríos Jiménez, Bryan Omar Molina Lozano, Sebastián Torres Balois y José Julián Jiménez Villa

La Fiscalía de Distrito en el Noroeste de Chihuahua informó carecer de pistas derivadas de los videos captados en el crucero de la zona Centro de Nuevo Casas Grandes, donde desaparecieron cuatro habitantes de ese municipio el pasado 14 de noviembre.

“Las cámaras de Soriana (…) Yo ya revisé los videos y son cámaras muy viejas y no se alcanza a ver nada; los agentes están todavía consiguiendo videograbaciones de otros negocios aledaños, y las que se han conseguido no tenemos visibilidad, porque están un poco lejos, hasta ahí van las investigaciones”, dijo Alejandro Vargas, fiscal de dicha región.

“C4 no depende de Fiscalía, depende de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y el oficio que nos contestan es que algunos postes donde van las cámaras no tienen cámaras, y algunas que tienen cámaras todavía no están integradas a la red, porque van por secciones; entonces, las que están cerca al lugar no están funcionando todavía, están esperando que sean conectadas a la red”, agregó.

Las víctimas de este caso –de 98 vigentes en esta región, 60 en este municipio– son Bryan Omar Molina, de 16 años; José Julián Jiménez Villa y Sebastián Torres, ambos de 18, así como con Miguel Ángel Ríos Jiménez, de 20, que la tarde del martes 14 de noviembre fueron privados ilegalmente de la libertad en el cruce de las calles Tecnológico y Emilio Carranza, una zona comercial del oriente de la mancha urbana, contigua a la localidad de La Laguna.

“El martes a las 9:30 de la noche nosotros ponemos una denuncia, pusimos una denuncia por reporte de desaparición y hasta ahorita no hay razones ni nada. Fuimos con los que tienen locales ahí, que tienen cámaras y que no sirven. Entonces pedimos al fiscal que abra las cámaras de Centinela y C4, ahí en ese punto hay cámaras de esas, pero estamos en espera”, indicó el viernes la madre de uno de ellos.

“Acabamos de llegar de buscar en las orillas, de ‘brechear’ aquí el municipio y nada”, agregó.

Vargas dijo también que se había reunido desde el día siguiente al crimen y, sobre los videos de las cámaras aledañas, “quedamos de mostrárselas el viernes (a las familias), pero no nos las dio Soriana por la cuestión de su jurídico, hasta el sábado”.

La alta incidencia de este delito es visible en este municipio a través, por ejemplo, de pesquisas colocadas en la plaza contigua a la alcaldía encabezada por Cynthia Ceballos, del Partido del Trabajo-Morena y detenida con cargos de peculado el 12 de noviembre.