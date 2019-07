Autoridades mienten, sin avance en localización de Salma: Hermana

Chihuahua.- La hermana de Salma Yahaira Montes Soto, quien desapareció el pasado 31 de mayo de 2019, dijo que las autoridades mienten porque no hay avance en la localización de la joven mujer, exigiendo agilizar la búsqueda.

Lo anterior a casi dos meses de que Salma desapareciera en el centro de ciudad Delicias, donde vería a su expareja, quien fuera detenido y a pesar de las contradicciones fue liberado por un juez de dicha localidad.

La hermana de Salma, Karen, en su cuenta de redes sociales publicó, “Que no digan las autoridades que están en fase 2 porque es mentira!!!! No se ha visto ningún avance. EXIJO A LAS AUTORIDADES QUE SE AGILICE ESTA BÚSQUEDA (sic)”.

Salma Montes, estudia licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitario del Norte de Delicias; ingresó porque su sueño es ser abogada.

La joven desapareció el pasado 31 de marzo por la noche en esa ciudad, cuando fue dejada por una compañera de escuela en el centro de la localidad y hasta el momento no hay datos que logren dar con su paradero, cumpliendo 57 días fuera de casa.

El día de la desaparición traía puesto una blusa blanca con cuello negro y estampado carita feliz, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con líneas negras. Salma tiene una herida en la ceja izquierda en forma de media luna, un tatuaje con tres corazones en la parte superior derecha del vientre, un tatuaje en muñeca derecha con notas musicales.

Para cualquier información para dar con su paradero comunicarse al número de emergencia 911 y 089 denuncia ciudadana, asimismo al portal www.pasaeldato.gob.mx.