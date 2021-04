Avala TEE candidatura de Maru Campos

Chihuahua– El Pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) desechó por unanimidad el recurso de impugnación promovido por los partidos Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza por México para retirarle la candidatura a María Eugenia Campos Galván, bajo el argumento de que se encuentra vinculada a un proceso penal.

Ayer, en sesión del TEE, fue el magistrado César Wong Meraz quien presentó la ponencia en la que estableció que los actos reclamados por los inconformes son improcedentes. “Para que un ciudadano pierda sus derechos políticos tendría que estar bajo sentencia condenatoria privativa de la libertad”, dijo.

Campos Galván, quien enfrenta un proceso penal, podrá conservar sus derechos electorales y ser votada el próximo 6 de junio como candidata a gobernadora por la alianza PAN-PRD.

En su ponencia, Wong Meraz consideró que el pasado 3 de abril se aprobó el registro de Campos Galván como candidata a gobernadora, hecho que sentó un precedente para la resolución de ayer, en la que establece que la candidata cumple con el requisito de ciudadanía, y por ende conserva su derecho a ser votada.

Además, afirmó que su ponencia se basa también en los acuerdos que el Estado Mexicano ha firmado con organismos internacionales en los que se establece que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, y en este caso, al no existir aún una sentencia condenatoria, no se puede afectar el derecho de Campos Galván.

La queja promovida por los inconformes se centraba en tres puntos que eran: no contar con modo honesto de vida, conflicto de intereses y no cumplir con requisitos formales, ante los cuales no se encontraron elementos sólidos para que la impugnación fuera procedente.

Con esto, María Eugenia Campos Galván se mantendrá como candidata al Gobierno del Estado bajo las siglas PAN-PRD, de acuerdo con la decisión unánime del Tribunal Estatal Electoral.

