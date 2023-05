Avanzan 4 solicitudes de revocación de mandato en el estado

Ciudad Juárez.- Hasta cuatro solicitudes de revocación de mandato han avanzado a la última fase en el estado, entre las que destaca la mitad ubicadas en Juárez, una de ellas por primera vez contra una diputada local.

Al momento, el Instituto Estatal Electoral (IEE) la admisión a estudio de las solicitudes de revocación de mandato del presidente de Práxedis G. Guerrero, Selestino Estrada Buzo; la presidenta municipal de Gómez Farías, María de los Ángeles Moreno Rascón; el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y la diputada local por el distrito 10, María Antonieta Pérez Reyes.

En todos los casos, el órgano electoral deberá pronunciarse a favor o en contra de los recursos la próxima semana.

Este año ha sido el que más recursos de este tipo se han presentado: cuatro solicitudes. Mientras que en el 2020 se presentaron solamente dos: uno en Juárez contra el exalcalde Armando Cabada Alvidrez, el cual el IEE resolvió como improcedente, y otro en Cuauhtémoc que no alcanzó a cubrir todas las etapas del proceso.

“Con la anterior ley los requisitos hacían engorroso el trámite, eso hacía que fueran poco ejercidos por la ciudad. Con la nueva ley esos mecanismos de participación son mucho más accesibles y eso hace que sean más solicitados”, consideró el consejero electoral del IEE, Yuri Zapata Leos.

“Estamos casi listos para pronunciarnos de los requisitos formales. Estamos ya listos para la próxima semana, yo creo a mediados de la próxima semana y, en caso de los prominentes que hayan cumplido, abrir los períodos para recibir el apoyo ciudadano”, adelantó el funcionario.

El artículo 55 de la ley de participación indica que en los municipios en los que el listado nominal sea de hasta cinco mil personas, se requiere el 20 por ciento de los ciudadanos inscritos; éste es el caso de la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Gómez Farías, María de los Ángeles Moreno Rascón, presentado por Jesús Armando Córdova Ruiz, y del presentado por Leobardo García Galindo contra el presidente municipal de Práxedis G. Guerrero, Selestino Estrada Buzo.

En el caso de la solicitud en Juárez se requiere del cinco por ciento, es decir, 58 mil 026 firmas.

En tanto, la solicitud de revocación de mandato de la diputada local por el distrito 10, María Antonieta Pérez Reyes, podrá ser requerida por al menos el diez por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal.

Luego de que los promoventes completen las firmas requeridas, en caso de que el IEE se pronuncie a favor de la solicitud, se abrirá otro período de 90 días para que reúnan firmas de nuevo y el resultado pueda ser vinculante.

En el caso de Juárez, tendrían que alcanzarse al menos 384 mil 156 firmas.

Avala alcalde el mecanismo

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar dijo que está a favor de los mecanismos de participación ciudadana y respeta si es que se aprueba poner a consulta su revocación de mandato.

“Los juarenses son mis patrones, ellos son los que van a decidir si yo me quedo o me voy y siempre he estado a favor de la democracia participativa, yo tengo que seguir chambeando y ya que la gente decida qué quiere, y yo respetaré lo que la gente decida”, declaró ayer.

Sobre el autodestape como “corcholata” hacia la alcaldía del delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, Cruz aseguró que también respeta las aspiraciones de cualquier persona. (Con información de Araly Castañón)