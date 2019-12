Bajan intentos de cruzar a EU por Ciudad Juárez: alcalde

Ciudad Juárez– El sector de Ciudad Juárez es por donde más han disminuido en la frontera los intentos de migrantes de cruzar a Estados Unidos, afirmó el alcalde, Armando Cabada.

Expuso que de 800 intentos diarios, actualmente son menos de 100.

Explicó que esta información se proporcionó el martes en una reunión de trabajo a la que asistieron representantes de las tres esferas de Gobierno.

“Ahí se generaron algunas estrategias adicionales de como los gobiernos municipales podemos apoyar al gobierno federal en este tema no se trata de evitar que crucen los migrantes hacia Estados Unidos, si no de dar la información correcta, en cuanto a que no hay visas para ellos”, mencionó.

Dijo que la disminución también obedece a los filtros que el Instituto Nacional de Migración fijó en los estados del sur del país.

“En el norte atendemos a los migrantes de la mejor posible, a través de los albergues, manteniendo el orden en esta lista sobre todo para los migrantes extranjeros, para que puedan ser recibidos por CBP en el lado americano y que hagan su solicitud de asilo político”, expuso.

En el caso de los migrantes mexicanos declaró que persiste “el tema de grupos de la delincuencia organizada, que están dentro de todo esto y que han promovido que primero llegaran las migrantes extranjeros y después los mexicanos”.

La presentación del “Plan de Migración y Desarrollo en la Frontera Norte” se llevó a cabo este martes en la ciudad de Chihuahua, en la Quinta Zona Militar, informó la administración municipal en un comunicado.