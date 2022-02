Bajan presas por evaporación

Delicias.- De acuerdo a Meteored, Delicias amaneció hoy sábado 26 de febrero con una temperatura de 11 ºC, esperándose una máxima entre 2 y 2 p0m de 29 ºC, con vientos de 15 a 39 km/h a las 5 pm, en tanto que las presas de la región bajaron sus almacenamientos por evaporación, la Francisco I. Madero “Las Vírgenes” del 61.7 al 61.6 % tras 20 días y La Boquilla del 35.7 al 35.6 después de cinco días de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las temperaturas registradas hoy sábado en Delicias de acuerdo a Meteored fueron a las 2 am de 13 ºC, a las 5 am 11 ºC, a las 8 am 14 ºC, a las 11 am 24 ºC.

Por la tarde a las 14:00 horas se esperan 29 ºC de temperatura máxima y vientos con ráfagas del suroeste de 12 a 30 km/h, a las 5 pm 29 ºC y los vientos más fuertes del día estimados de 15 a 39 km/h, a las 8 pm 22 ºC con ráfagas de viento del oeste de 15 a 33 km/h y a las 11 de la noche 17 ºC con descenso en la velocidad de los vientos de 11 a 26 km/h.

Los pronósticos para mañana domingo 27 máxima de 22 ºC y mínima de 7 ºC y el lunes 28 máxima de 26 ºC y mínima de 7 ºC, el martes 1 de marzo 27 ºC máxima y 11 ºC mínima, el miércoles 2 dee marzo 27 ºC máxima y 9 ºC mínima, el jueves 3 de marzo 27 ºC máxima y 11 ºC mínima y el viernes 4 de marzo 29 ºC máxima y 11 ºC mínima.

En lo que toca a los vientos , las velocidades máximas se esperan para el próximo viernes 4 de marzo con rachas estimadas para Delicias de los 29 a los 66 km/h.

ALMACENAMIENTO DE LAS PRESAS

En el almacenamiento de las presas, La Boquilla ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos, que tiene una capacidad de 2846.782 Mm3, este sábado 26 de febrero se encuentra a 1014.831 millones de metros cúbicos (Mm3) al bajar por evaporación a consecuencia del aire y el calor tras cinco días del 35.7 al 35.6 %, el 2021 con 887.84 Mm3 estaba al 31.2 %, el 2020 con 1995.297 al 70.1 % (hoy con 34.5 % menos) y el día anterior con 1015.589 estaba al 35.7 por ciento.

Mientras tanto, la presa Francisco I. Madero “Las Vírgenes” bajó por evaporación este sábado 26 de febrero tras 20 días del 61.7 al 61.6 %, para encontrarse muy por abajo del 103.2 % en que estaba en el 2020 (41.7 % menos).

Este sábado 26 de febrero la Francisco I. Madero, ubicada en el municipio de Rosales, con 205.315 millones de metros cúbicos de almacenamiento (Mm3) se halla al 61.6 % al bajar su almacenamiento después de 20 días, el 2021 con 65.61 estaba al 19.7 %, el 2020 con 344.113 Mm3 al 103.2 %, 41.7 por ciento menos y el día anterior con 205.81 Mm3 estaba al 61.7 por ciento.

PRONÓSTICOS NACIONALES PARA HOY:

Este día, el frente número 31 mantendrá características de estacionario sobre el oriente del territorio mexicano y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente, generará ambiente frío a muy frío al amanecer sobre el noreste, norte y centro de México, así como gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por otra parte, la corriente en chorro subtropical originará rachas de viento fuertes sobre el

noroeste y norte de la República Mexicana.

Un canal de baja presión en el interior del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Mar Caribe y Golfo de México, propiciarán lluvias aisladas y chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, así como en la Península de Yucatán.

Pronóstico de precipitación para hoy 26 de febrero de 2022:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (oriente), Veracruz (sur), Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Michoacán, Hidalgo y Puebla.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 26 de febrero de 2022:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Heladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 26 de febrero de 2022:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Guanajuato, Estado de México, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 26 de febrero de 2022:

Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec, y de 50 a 60 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz durante la mañana.

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, costa de Sinaloa y Golfo de California.

Oleaje de 1 a 2 metros de altura en: litorales de Tamaulipas y Veracruz, durante la mañana.