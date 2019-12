Balconean a Javier Corral por faltar a reuniones de seguridad

Ciudad de México— El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, exhibió a los gobernadores que no asisten a las reuniones de seguridad en sus entidades.

Los mandatarios estatales que más inasistencias registran son Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; y Carlos Aysa González, sustituto en Campeche.

Asimismo, los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua y Quintana Roo también registran poca asistencia.

En tanto, el presidente informó que se reunirán con los mandatarios estatales esta semana.

"Vamos a tener una reunión con los gobernadores esta semana y es muy buena la relación y saben que debemos informarles a los ciudadanos, no hay diferencias, no hay pleitos", comentó.

"El propósito no es culpar a nadie, sino informar, que los ciudadanos tengan todos los elementos".

López Obrador destacó que entre los estados más difíciles de atender está Guanajuato debido a que el principal problema son los homicidios, pues representan 15 por ciento de los homicidios diarios en el país.

"Todos tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables, garantizar la paz y la tranquilidad en el país, es por eso que todos los días nos ocupamos del tema de la inseguridad y llevamos a cabo acciones para apoyar en entidades federativas donde hay más incidencia".