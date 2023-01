Batallan venezolanos con ‘app’ de CBP

Mayra González / El Diario

Ciudad Juárez.— Venezolanos que ya se encontraban en Ciudad Juárez en busca de cruzar la frontera para solicitar asilo político en Estados Unidos mencionan que han batallado para agendar su cita para entrevista a través de la aplicación móvil CBP One, debido a que el sistema está saturado.

Junior Graterol, quien llegó a Juárez hace 20 días, dijo que por fin pudo agendar su cita a través de la app, pero tendrá que cruzar por Tijuana y no por Ciudad Juárez porque así se lo programó automáticamente el sistema.

“Me metí a la aplicación pero sólo me dio opción a Tijuana porque por aquí ya estaban congestionadas las citas, quiero ir a preguntar a Migración (INAMI) a ver si me pueden ayudar ellos, a ver qué me dicen porque el problema es viajar hasta allá, pero me tocará ir el lunes porque ya hoy es sábado”, mencionó.

Dijo que tiene su cita para el 28 de enero y aún no sabe cómo conseguirá los recursos para llegar hasta aquella ciudad fronteriza del noroeste del país.

Llegó a México hace un mes y medio y en los 20 días que lleva en Juárez se ha sostenido económicamente con actividades como pintar casas y otros trabajos informales que encuentra de manera diaria, pero ese recurso lo envía a sus cuatro hijos de 12, 10 y 7 años y una bebé de ocho meses que dejó en Venezuela. Mientras tanto, se alimenta en un comedor ubicado en las inmediaciones de las calles Oro y Norzagaray, según narró.

Sentado en una banqueta, a unos metros de donde se encontraba Junior, estaba Jesús, de 24 años, intentando tomarse una fotografía con su teléfono para cumplir la identificación facial que pide la aplicación del CBP, pero ésta le marcaba error por más que intentaba.

“El selfie no me lo agarra, he intentado bastantes veces, tengo rato pero cuando ya se pone el circulito para tomarme la foto me la pongo pero nada”, comentó mientras mostraba la pantalla de su teléfono.

Dijo que cuenta con todos los requisitos que pide la aplicación, como el tener a alguna persona con dirección y teléfono que lo reciba en Estados Unidos, pero no puede avanzar con el proceso debido a ese detalle.

“Está buenísimo (la aplicación) porque yo sí tengo quién me reciba allá, pero para las personas que no tienen quién las reciba ya está dura la cosa, ahorita yo creo que el problema es que la página está colapsada, pero voy a seguir intentando hasta que pueda”, comentó.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone. (Con información de Hérika Martínez).