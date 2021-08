Borran en Juárez mural que aún presume Kiss en su cuenta oficial

Chihuahua.– El mítico grupo Kiss, de los máximos exponentes históricos del glam rock, reconoció al artista ‘Mick Martínez’ por la realización de un mural donde aparecen cada uno de los integrantes de la banda, sin embargo, hace más de una semana el mural fue borrado para en su lugar pintar un incomprensible y ordinario grafiti.

Una vez más, el 31 de julio la agrupación integrada por Gene Simmons (Demon), Paul Stanley (Starchild), Peter Criss (Catman y Ace Frehley (Space Ace), agradeció a sus seguidores fronterizos por las muestras de admiración a su música y performance, luego de que la usuaria Azul Galván publicara en sus redes una fotografía de la obra.

A través de sus cuentas oficiales de Twitter e Instagram, Kiss publicó el siguiente mensaje en agradecimiento:

“#KissisEverywhere! Thanks to Azul Galván for sharing this #KISS mural with us. It´s localted in Ciudad Juárez, Chihuahua México. #KISSARMYROCKS!” que en su traducción dice “Gracias a Azul Galván por compartir este mural de Kiss con nosotros. Se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

“El mural se encontraba en las calles A. De la Raza y casi esquina con Valentín Fuentes, Colonia del Futuro. Yo escogí a Kiss porque siempre ha sido mi banda favorita, y me parecía genial tener una sesión de fotos en el mural. Nunca imaginé que la foto llegara a ellos, fue muy interesante para mí ver mi foto en la página”, comentó Azul Galván.

El mural data de abril de 2020, se encontraba en una barda de 3 metros de altura y 27 metros de longitud. Además de los integrantes de Kiss hay varios rostros de famosos míticos como Michael Jackson, Elvis Presley, Charly Chaplin y Muhammad Alí, que peligran de ser borrador para colocar otro tipo de expresiones de mucho menor apreciación.