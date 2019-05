Brigadas de rescate y capacitación de personal, principales fallas de mineras

Chihuahua.- Las brigadas de rescate y la capacitación deficiente del personal de las mineras, son las principales fallas detectadas por Protección Civil en la mayor parte de las minas en el estado, informó el capitán Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Aclaró que en el papel las empresas establecen que cuentan con brigadas de rescate, pero en la realidad no funcionan porque estás no están capacitadas y no realizan simulacros para tener una mejor preparación ante alguna eventualidad.

Asimismo mencionó que también han hecho observaciones por la falta de campañas de prevención, donde preparan a los mineros sobre como deben de trabajar cuidando su integridad física y de sus compañeros. Minas como la de San Julián en Guadalupe y Calvo, son según el entrevistado las que tienen mejor preparación en estas materias de seguridad.

En el caso particular de la Mina en Cerro Prieto municipio de Julimes, dijo que se realiza un diagnóstico en cuanto a las condiciones de seguridad y los motivos del derrumbe ocurrido el pasado domingo por la noche; los resultados del informe se tendrán en una semana.

Guerra Chacón, comentó que ha visitado por lo menos una mina por mes, en donde se revisan las condiciones laborales y de salud de los empleados, además del cuidado del medio ambiente con la intención de prevenir algún accidente.

Agregó que de las once minas visitadas hasta el momento, algunas hasta dos veces, han detectado alguna falla y por lo tanto hecho alguna observación. Las visitas fueron originadas por el accidente ocurrido a mediados del año pasado en la mina Rio Tinto en el municipio de Urique.