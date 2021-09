Busca alcalde de Juárez control de la JMAS

El Municipio prepara, a través del Ayuntamiento, la petición formal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), aseguró ayer el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que independientemente de que se logre o no esta acción, se mantendrá buena relación con la gobernadora del estado.

“Queremos cumplirle a los juarenses, estamos trabajando con la Secretaría del Ayuntamiento para hacer la solicitud formal a través del honorable Cabildo. Obviamente no está en nuestras manos, pero tenemos que hacerlo, creo que es un tema que obliga la Constitución”, declaró.

En julio pasado, siendo presidente municipal electo, Pérez Cuéllar informó que su gobierno haría una petición formal, por escrito, al Estado y a la Federación para que traspasen a Juárez el manejo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, la JMAS y Transporte Público.

Aseguró que el tema lo platicó, en el caso de los organismos estatales, con la ahora gobernadora María Eugenia Campos en un par de ocasiones de manera informal. Maru dijo en días anteriores que en este momento no es posible transferir la Junta de Agua a Ciudad Juárez porque se requiere de un impacto presupuestal y actualmente no existe. Ayer, Pérez Cuéllar indicó que se está trabajando jurídicamente para presentar el acuerdo ante el Ayuntamiento, aprobarlo y hacer la solicitud al Gobierno del Estado, sin llegar a la confrontación. “Queremos tener una excelente relación con la gobernadora y donde hay algunas diferencias pues las platicamos, sin que nadie renuncie a sus principios, a su forma de pensar. Yo pienso que es un acto de justicia para Ciudad Juárez que se le entregue la JMAS, pero el hecho de que haya una diferencia en ese tema no va a limitar la buena relación que queremos tener”, expuso. Aseguró que se está analizando si la petición se presenta junto con las otras para manejar la oficina de Transporte Público en Juárez y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos. “Se está revisando para ver si va en combo o uno por uno”, subrayó el alcalde.