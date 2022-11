Busca chamba para pagar tratamiento contra el cáncer

Tomada de Facebook / José Morales

Ciudad Juárez.- Hombre con cáncer de colon se ofrece a trabajar lavando carros o limpiando casas con la finalidad de poder pagar sus tratamientos.

José Morales ha recurrido a las redes sociales para pedir el apoyo de la ciudadanía y poder pagar sus medicamentos y bolsas de colostomía, ya que de acuerdo a lo que comentó, solo su esposa cuenta con un empleo formal y lo que gana solo les alcanza para comprar alimento.

“Vuelvo a pedir su ayuda, si quieren vamos mis hijos y un servidor a limpiar su auto o barrer sus casas, no sé, algo que me pueda ayudar, mi familia y yo estaríamos muy agradecidos. No hay solvencia que alcance para poder comprar mis pastillas y mis bolsas”, expresó.

El señor Morales, compartió su domicilio ubicado en la calle Acambay, número 3111 en la colonia Álvaro Obregón, o bien su número telefónico 656-577-6171 para quien guste apoyar.