Busca Corral hacerse el mártir: Muñoz Ledo

El Diario de Chihuahua Alejandro Mendoza / Agencia Reforma

Ciudad Juárez— El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, señaló al gobernador Javier Corral como el principal provocador de los problemas entre Chihuahua y la Federación para “hacerse el mártir” y convertirse en el candidato natural del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones federales del 2024.

En entrevista para este medio, el legislador morenista apuntó que la estrategia de Corral Jurado es fragmentar a los liderazgos en el país intencionalmente con el objeto de hacer un frente nacional de gobernadores con miras a las próximas elecciones, para después culpar al Gobierno federal de lo que pasa y despertar como un mártir.

“Lo que Javier busca es ‘capitanear’ al grupo de gobernadores del PAN y jalarse a los del PRI, aunque haya una ruptura de Chihuahua con la Federación; así va a tomar el papel de mártir y crear la imagen del estado mártir: ‘Chihuahua avasallada por la Federación’. Lo peligroso es lo que pudiera sufrir en esa maniobra el estado completo”, consideró.

“La salida de Conago no tiene sentido, no entiende o no quiere entender que la Conago no es un órgano de diálogo con el Gobierno, sino que es un órgano de diálogo entre los gobiernos, la ha fragmentado intencionalmente para asumir una candidatura natural del PAN, lo está haciendo con un propósito ingenioso, pero muy peligroso”, agregó.

Dijo que Corral Jurado va a explotar el sentimiento histórico de mártir del PAN, “en el fondo quiere convertirse en el verdadero jefe del PAN, en el anti-López Obrador”.

El legislador consideró que lo mismo se puede representar en las manifestaciones por la extracción del agua de las presas del estado, en el que el gobernador provoca a las partes para después echarle la culpa de la situación a la Federación.

La dirigencia nacional de Morena

La semana pasada Muñoz Ledo se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con 50 personas más, para competir por la dirigencia nacional de Morena.

En su planteamiento de trabajo, el legislador comentó que, aunque se lograron votos históricos en el 2018, el partido tiene otra cita histórica para formalizarse localmente.

“Necesitamos trabajar por un nuevo proyecto de partido, me parece que hemos hecho un gran movimiento social, pero no hemos formado un partido en serio. No tenemos presencia territorial, falta estabilidad en dirigencias en los estados, no hay formación de cuadros; simplemente el método de elección por la tómbola es un símbolo de que nos falta organizar el partido”, comentó.

Agregó que hace falta la visión de largo plazo a los militantes del partido, “debemos formar un verdadero partido de izquierda que sea cuando menos como los otros dos, hay que pensar en un partido que dure 100 años. No sé si la militancia lo entiende, pero ya estamos muy a tiempo de encausar el rumbo del partido”, señaló.