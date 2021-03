Busca hacer de Juárez una frontera más segura

Omar Morales / El Diario de Juárez / Diana chávarri, directora de Ficosec Omar Morales / El Diario de Juárez / Diana Chávarri dirige Ficosec desde hace casi tres años Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- De 55 subtipos de delitos identificados en México, Ciudad Juárez se encuentra en el ‘top’ diez en 23 de ellos, lo que ha orillado a Diana Chávarri a redoblar esfuerzos para hacer de esta frontera un lugar más seguro.

Originaria de la Ciudad de México, pero juarense por adopción, Diana dirige desde hace casi tres años el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

“Llegué a esta ciudad desde el 2003. Llego a Juárez por apoyar a mi esposo y de manera conjunta me ofrecieron abrir oficinas de vinculación del Centro de Investigación de Materiales Avanzados. Yo soy ingeniero químico de profesión, pero en los últimos 20 años me he dedicado más a temas relacionados con el desarrollo, de talento, tecnológico y social, ahora enfocada a prevención, seguridad y justicia”, dijo.

“Yo me siento juarense, esta ciudad le ha abierto las puertas a mucha gente, incluida yo, y lo menos que podemos hacer es cuidar esta frontera. Siempre me he visto como una persona que puede contribuir en temas sociales y eso nos ha llevado a participar en diferentes organismos públicos y privados”, agregó.

Desde su llegada a Juárez, Chávarri Cazaurang se ha forjado en el sector social, principalmente desde el sector privado, trabajando en la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), en donde impulsó procesos internos de sistematización, certificaciones y desarrollo de modelos de intervención.

Posteriormente, esa labor la llevó a colaborar durante siete años con la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, apoyando principalmente en el desarrollo del programa “Desafío”, que actualmente beneficia a más de 7 mil jóvenes de Juárez en temas como la deserción escolar, y que ahora abarca otros municipios del estado y el país.

“Aquí en Ficosec ya voy para casi tres años. Ha sido el trabajo más importante que he tenido por lo que significan los retos y el mandato que tenemos; no es tarea sencilla, pero es un organismo que ha causado un impacto importante en la ciudad”, comentó.

Los retos

El fideicomiso llega en 2013 a Juárez, y en el 2014 el primer financiamiento. El organismo es dirigido por empresarios del estado de Chihuahua, con el objetivo de apoyar proyectos de fortalecimiento de instituciones y de prevención social de la violencia y la delincuencia.

“Cuando me invitan a participar, yo sabía que este puesto era para mí. Creo que la relación que mantuve con Ficosec desde la Fundación Comunitaria me puso en el radar del consejo; sabía de los retos, pero era el siguiente paso en mi trayectoria personal y profesional”, manifestó.

Diana compartió cómo su gestión es la primera dirección formal del organismo en la que se apuesta por una mujer, sobre todo en un momento en donde temas como seguridad y justicia parecen ser “un terreno dominado por los hombres”.

“El hecho de que cada vez más mujeres nos podamos colocar no sólo en puestos directivos, sino que logremos entrar en posiciones de estos temas, es un verdadero logro. Sí, aún permea un enfoque de no reconocer plenamente que las mujeres podemos ocupar estos puestos, pero en la medida de que podamos visibilizarnos con los resultados… Nadie nos está haciendo un favor, no nos contratan por bonitas, ni porque hablemos bien o por imagen, sino porque tenemos talento, experiencia y compromiso”, afirmó.

‘Falta de voluntad política’

Diana considera que la autoridad no está haciendo su trabajo en temas como seguridad y justicia, debido a la falta de voluntad política que permita a las corporaciones disponer de mayores recursos.

“Nosotros estamos enfrentando estos temas todos los días. Los datos son muy dolorosos, nos toca ver lo más duro de la sociedad y de las instancias encargadas de seguridad. Si me preguntas si la autoridad está haciendo lo que debe hacer, la respuesta es no, no es suficiente. Hay servidores públicos que lo entregan todo, pero la seguridad y la justicia no dependen de unos cuantos funcionarios, sino de voluntad política que se refleje en presupuestos, más personal y modelos de intervención”, dijo.

Diana explicó qué significa para ella y para Ficosec la palabra compromiso:

“Si vamos a presupuestos, en diciembre pasado el Cabildo autorizó 750 mil pesos para prevención social… Ficosec aporta entre 40 y 50 millones de pesos anuales para atender ese tema. Existe una estrategia federal para la prevención de las adicciones, pero viene sin presupuesto, mientras nosotros hemos destinado 165 millones de pesos desde 2014 para atender esa problemática, creo que ahí vamos viendo la voluntad política”.

“El compromiso tiene que venir acompañado de información, conocimiento y evidencia, saber dónde estás colocando tu vida y la del organismo al que perteneces; es conocer el tamaño del monstruo. Aquí es tema de darlo todo, por eso en ocasiones es difícil encontrar un equilibrio entre trabajo y familia”, agregó.

Buenos ciudadanos

Dijo que para tener una comunidad, los juarenses necesitan empezar a tener una participación más activa en organismos de la sociedad civil y empresariales, eso puede ayudar a hacer la diferencia.

“Creo que no sabemos lo que es ser un buen ciudadano, y hay que aprenderlo. Tal vez sea por nuestra cultura, historia y décadas de mitos, leyendas y malas costumbres que nos han puesto una venda en los ojos que no nos permite ver que esas acciones cotidianas no nos dejan tener una mejor ciudad”, expresó.

Finalmente aseguró que atender situaciones como el tema de salud mental, también puede ayudar a que los juarenses se sientan con una mayor paz en sus relaciones cotidianas.

“A veces no prestamos atención a temas como la salud mental. Hay una normalización de la violencia, lo que nos hace tener relaciones en ocasiones tensas; es importante manejar situaciones como éstas para tener paz en nuestros hogares, además de que hay que arraigar la cultura de la legalidad y asumirla en nuestras vidas. Un buen ciudadano exige a la autoridad, pero también hay que aportar. Hay muchos organismos a los que nos podemos sumar como voluntarios y dar ese primer paso”, concluyó.

Su trayectoria

• Es ingeniero químico de profesión

• Tras su llegada a Juárez trabajó en la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac)

• Colaboró durante siete años con la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte

• Ahora con Ficosec está enfocada en la prevención, seguridad y justicia

