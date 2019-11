Busca Morena tipificación real del feminicidio y no simulaciones: Leticia Ochoa

Chihuahua, Chih.- Desde la legislatura pasada, el gobernador Javier Corral y la bancada del PAN impulsaron la tipificación del feminicidio, sin embargo la iniciativa dejó “lagunas jurídicas” que han obstaculizado que en Chihuahua se tenga una correcta legislación y detección de la cantidad real de feminicidios.



La diputada de Morena Leticia Ochoa Martínez, presidenta de la Comisión de Feminicidios, manifestó que las modificaciones al Código Penal del Estado de Chihuahua para reforzar y castigar la figura de feminicidio serán revisadas por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua a fin de garantizar el castigo por feminicidio y no sólo por homicidio por razones de género.



“Buscamos no dejar vacíos legales, que no se preste a la interpretación, y aunque hemos estado trabajando en las modificaciones, la decisión de invitar al Poder Judicial es conocer su experiencia en los juzgados y ver si estos cambios que se han hecho son suficientes para garantizar la no impunidad en el feminicidio”.



Se busca castigar el feminicidio como tal, no importa que nos esperemos más. Al principio se buscaba presentarla este mes en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de la mujer (sic), pero, no se trata de aprobar por simular y decir que estamos trabajando en el tema. Por ejemplo, a octubre de 2019 (un total de) 120 mujeres han sido asesinadas y solo se conocen 20 como feminicidios, y es por los vacíos legales existentes.



El 6 de julio de 2017 el gobernador del Estado, Javier Corral jurado, entregó a Blanca Gámez una iniciativa de decreto para reformar el Código Penal del Estado y tipificar el delito de feminicidio. Esa misma iniciativa fue analizada en la Comisión de Justicia presidida por Laura Mónica Marín Franco, de Acción Nacional, y finalmente dictaminada en el pleno con la mayoría panista omitiendo la palabra feminicidio y limitándose a castigar los “homicidios por razones de género”, dejando un vacío legal.



La legisladora manifestó que dentro de las modificaciones también se contemplan las sanciones en contra de funcionarios o funcionarias que sean negligentes, omisos o dilaten las investigaciones de asesinatos de mujeres en la entidad.