Busca ser la primera gobernadora

El Diario

Carmen Almeida, mujer de 54 años, madre de tres, católica practicante de amplitud analítica, quiere ser la primera gobernadora en la historia de Chihuahua; habla tres idiomas, ha vivido en Monterrey, París y Alemania, profesa un intenso amor por la patria y su postura en torno del aborto es que no se debe criminalizar ni institucionalizar por parte del estado.

Comenta que el 1 de mayo tomó la decisión de ir por la gubernatura pero antes tocó base con Tatiana Clouthier, de quien es suplente en el Senado, y tocó base también en Palacio Nacional, pero es cuidadosa de mencionar quién le dio el visto bueno a sus aspiraciones.

Mujer de amplitud analítica, abunda en anécdotas, analogías y ejemplos, dando un enfoque circular a sus respuestas hasta volver al punto en cuestión y, luego de una breve exposición de sus ideales y convicciones, la entrevista inicia.

¿Quién es Carmen Almeida?

-Soy una mujer chihuahuense, mamá de tres hijos. Nací y crecí en Chihuahua, estudié en la preparatoria en el Bachilleres 3, turno vespertino, por cierto. Fui candidata a la presidencia de la Sociedad de Alumnos y me hicieron fraude, me dio pena ajena de la forma en que estaban llevando el fraude, la magnitud, pero organicé la graduación de toda mi generación en el bachilleres y coincidió en una semana de celebraciones.

Estudié casi un año derecho, me di cuenta que no era para mí y encontré en la Universidad de Monterrey la oportunidad de estudiar Comunicaciones, carrera que no había aquí en Chihuahua, ni en Juárez todavía y a través de un documental que hice con diapositivas, a los 17 años, del recorrido del CH-P desde Chihuahua hasta Topolobampo, algunas de esas fotografías me valieron una beca en la Universidad de Monterrey y estudié allá.

¿Eres originaria de la capital?

-Sí.

¿Cómo fue tu niñez?

-Soy la niña sándwich por excelencia, soy la sexta de diez, 8 de ellos hombres. Crecí a unas cuatro cuadras de la glorieta de San Felipe, en una pequeña área que se llama “Parques de San Felipe”, entonces tuve la oportunidad de crecer con áreas verdes y sé la importancia y la relevancia que eso toma no solo en el tejido social, sino también en el desarrollo de la niñez.

Heredé de mi papá la capacidad de análisis y de asertividad, y de mi mamá, el gusto por la lectura.

¿Hubo carencias en tu casa, o vienes de un estrato socioeconómico alto?

-Yo creo que fuimos la clase media típica, éramos diez hijos, partiendo de ahí. Recuerdo que llevaban un costal de naranjas y se acababan en dos días, el ciento de naranjas. – Ríe, y recuerda que dentro de casa tuvo una educación integral y resaltó que fue la única de sus hermanos que estudió en una escuela privada por la beca que ganó.

¿Qué diferencias ves entre el entorno que viviste de juventud cuando participabas en la política, aunque fuera estudiantil, en comparación al ánimo social de hoy?

-Mi frase favorita de López Obrador que he tomado como lema es “Basta de Simulaciones” – dice de entrada y continúa- perdemos un margen de referencia de unos 30 años y en ese sentido pensamos que de pronto surgió un mesías y viene a salvarnos, entonces cuando encuentro a la persona de López Obrador, una persona auténtica y comprometida con su país, con una trayectoria de compromiso social y honesto, es el presidente que siempre añoré.

Tuve la oportunidad de vivir 8 años en Monterrey, luego viví cerca de un año en París y viví más de 10 años en Alemania y entonces te das cuenta del enorme potencial que tiene México. Si ya lo sabíamos desde antes, lo aprecias más, lo reconoces más, lo valores en medida del potencial real más allá de los términos sentimentales.

Durante la formulación de su argumento recordó la crisis estudiantil del Chihuahua de los años 80 cuando los universitarios y preparatorianos tomaron Rectoría pidiendo la renuncia del gobernador Óscar Ornelas Küchle, además de la transición democrática de la mano con la manipulación de la economía mediante las devaluaciones y la entrega de los recursos nacionales con el neoliberalismo.

Carmen, por la manera en que estructuras tus respuestas observo que eres una mujer de esquemas, si se tratara de hacer un FODA de su persona, ¿cuáles serían tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas?

-Te voy a hablar primero de mis fortalezas: Tengo terquedad, sé la importancia de cada paso, de cada día pero con la visión completa a largo plazo y lo que me propongo lo logro, hasta ahorita; dos, soy una persona franca, cero simulaciones en todos los sentidos, no soy santa; tengo un sentido de justicia, ¡me lastima la injusticia, me duele, me quita el sueño; tengo muy buen sentido del humor y sin falsa humildad, soy muy inteligente.

En cuanto a mis debilidades, yo creo que cierta pasión, por eso me gusta hacerme de personas del sexo opuesto serenas; ser muy positiva y algo idealista puede ser una debilidad y, tiendo a pensar que podemos confiar en el ser humano y estamos en una transición en donde estamos perdiendo eso.

¿Y eso tú lo consideras una debilidad?

-En la política sí, me decía alguien: “Carmen, tú eres muy transparente para estar en la política.

¿Oportunidades?

-Mujer, mi edad. Puedo decir que ya tengo una referencia de 30 o 35 años, independientemente que desde niña me interesó la política no me puedo decir experta en política ni soy historiadora sino una ciudadana involucrada y conocedora de lo que está sucediendo en su ciudad, en la sociedad.

¿Y tus amenazas?

-La politiquería, la mentira, las alianzas perversas con cualquier tipo de grupos con tal de acceder al poder y mantenernos sofocados, yo digo que Chihuahua tiene Covid desde hace 40 años, porque lo tiene respirando al 10 por ciento y luego vienen y nos presumen que renegociaron la deuda.

¡Gracias! Porque ahora no debes a cinco años, ahora debes a 15… Éstos hacen primero una carrera, esa idea de ser regidor y luego diputado local y luego diputado federal, y luego senador y luego gobernador, parece ser que es la construcción de pandillas, pandillas de ladrones, que a eso obedece ese camino, a la forma en que vas construyendo tu propia pandilla.

¿Qué han hecho bien los gobiernos de Chihuahua desde que tienes conciencia política?

-A mí me interesa mucho la organización del espacio, tanto el espacio público y cómo se ve referenciado por el espacio privado, se ha creado esa red en donde cabes, con grandes parques y banquetas, porque a partir del espacio público puedes abordar el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, el tema de control, el tema de desarrollo emocional… y regreso a tu pregunta, han hecho bien los planes de desarrollo a largo plazo, el plan director urbano de Chihuahua, el plan director urbano de Ciudad Juárez.

¿Cuáles son los tres grandes pendientes de los gobiernos de Chihuahua para con la sociedad?

-La alimentación, ¿quieres resolver el problema de seguridad? La inseguridad es una consecuencia y los problemas sólo se resuelven con sus causas, nunca por sus consecuencias, jamás, ningún problema.

¿Crees en Dios? Sí ¿Eres evangélica, católica… si es así eres practicante y en qué grado?

-Sí, soy practicante y trato de ser congruente, soy católica congruente. ¿Apoyas la legalización del aborto, matrimonios del mismo sexo? ¿tienes una postura clara? -No es binario, si hablamos del aborto no es binario y las personas que quieran permanecer juntas, convivir juntas y ser pareja de vida, deben de tener las mismas condiciones legales.

Si yo me quiero ir a casar por la iglesia es diferente a que yo tenga que ir a firmar un contrato legal. Por otro lado, no creo que le convenga a nadie que se juzgue a una mujer por haber abortado, la decisión de esa mujer no es binaria, no es tan sencilla y tiene implicaciones sociales.

Luego, la decisión per sé es, sí, es una decisión de mujer y es que es mío, yo decido, sí, nomás que no me hagas a mí Estado, partícipe, porque la naturaleza propia del estado es proteger al débil, entonces, tú decides pero yo Estado te debo proporcionar las condiciones de salud, de alimentación, de apoyo psicológico e incluso económico porque estás en una condición de indefensión. Gratuito sí, seguro sí y con médicos voluntarios, no puedes institucionalizar el aborto, pero tampoco lo debes criminalizar.

¿Aplica en Chihuahua la política de abrazos, no balazos?

-Hay que entender la personalidad de López Obrador, es un gran líder que, o está fuera de tiempo o está adelantado a su tiempo. No es gratuito, se tardan dos generaciones en recuperarse de una guerra, y esa es la pregunta que nos debemos hacer los mexicanos, si no fortalecemos a López Obrador en todos los sentidos, legislativamente en el 2021 va a ser un caos en México; hay demasiadas armas en el país, mucha gente está armada y hay muchas fuerzas contrarias a río revuelto, ganancia de pescadores.

La envidia es un sentimiento muy poderoso y eso es lo que está provocando en la gente de poder López Obrador, la envidia de que no sea yo, porque la envidia no es “yo quiero tener tu celular”, no, es yo quiero tener tu celular pero que tú no lo tengas, porque si lo tenemos nosotros ya tenemos dos.

Ese concepto de que eran los dueños de México, los dueños de tu tiempo, de tu capacidad, dueño de o que puedes decir o no decir, dueños de todo.

Luego de unos breves sondeos en redes sociales nos hemos dado cuenta que la gente te percibe como una mujer “medio panista”, incluso arrastras el estigma de Tatiana Cloutier, la hija de Maquío. ¿Qué tan panista eres?

-Nada, nunca he estado en ningún partido, si hay un partido hipócrita es el PAN, y te digo, no es algo de toda la vida. La sociedad chihuahuense te puede identificar con un estereotipo de San Felipe, empresariado, mujer de mundo, güerita, que está junto a Tatiana.

Entonces, ¿te deslindas por completo de alguna relación con el panismo?

-Sí, por completo. Nunca he pertenecido a otro partido que no sea Morena, el día de hoy yo le puedo decir a cualquier panista que se diga líder que son una raza de víboras, pero ahora no es el tema, pero ni siquiera representan los principios de Gómez Morín en cuanto a ciudadanía, la resolución de problemas desde lo inmediato.

¿Qué calificación le das al gobierno de Javier Corral?

-¡Uf! Menos dos, no sé, es que Corral se convirtió en nuestro pequeño Fox (Vicente), alguien que nos dijo que nos iba a amanecer y nos dejó en la oscuridad. Nos dejaron en la oscuridad, y nos dijeron que iba a amanecer, y seguimos a media noche.

Juego de palabras

l Demonio - Variedad

l Nación – A quien nos debemos

l Progreso - Integral

l Fuego - Necesario

l Perro o gato - Perro

l Muerte – Parte de la vida

l Agua – Principio de todo

l Venus - Amor

l Vida - Intensamente

l Dinero - Medio.