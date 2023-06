Busca SSPE reforma en Ceresos de la entidad

Archivo / El Diario de Juárez / El Cereso #3, instalado en esta ciudad

A cuatro meses de tomar el control del Sistema Penitenciario, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) trabaja con órganos nacionales e internacionales para una reforma penitenciaria a profundidad, de acuerdo con Gilberto Loya Chávez, titular de la corporación.

“Estamos buscando acompañamiento nacional e internacional en materia de transformación penitenciaria, lo que nos va a llevar a una real reforma penitenciaria, aunque ahorita sólo estamos con el reglamento”, mencionó el funcionario.

Loya Chávez compartió que se está trabajando aún en la modificación del Reglamento del Sistema Penitenciario del Estado, cuya fecha de discusión en el Congreso y de aprobación y publicación es desconocida aún.

Una de esos organismos es la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) del Gobierno de Estados Unidos, con quienes se realizó el compromiso conjunto de elaborar un diagnóstico de todo el sistema penitenciario de Chihuahua.

Loya adelantó que dicho diagnóstico se planteó como segmentado, es decir, que se evaluará, por separado, la infraestructura y la tecnología, para “llevar el sistema penitenciario a uno de primer mundo”.

El 27 de mayo el INL visitó Juárez para revisar las condiciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, del cual resultaron observaciones en materia de avances, y áreas de oportunidad como la necesidad de un servicio médico preventivo y la segmentación de la población privada de la libertad con base en estándares internacionales, compartió la SSPE en su momento.

Sobre la condición de este penal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó que para finales de 2022 podía ser evaluada con 6:00 puntos de 10 posibles, lo que la posicionó como la peor cárcel del estado, con deficiencias en temas como estancia digna y gobernabilidad.

No obstante, desde la entrada de la SSPE al control del Sistema Penitenciario del Estado “ya se ha avanzado algo, como que a la fecha no hemos tenido ningún conato de riña, ningún motín. Nada que ponga en riesgo el exterior del penal, a la ciudad. Hay control penitenciario”, expuso Loya Chávez, aunque “falta mucho por avanzar”, como la modificación al Reglamento del Sistema, que no tiene fecha clara de discusión en el Congreso, votación ni publicación. (Diego Villa)