Buscan a 4 más por el homicidio de activistas

Durante la rueda de prensa que llevó a cabo esta mañana con el Fiscal General del Estado César Jáuregui Moreno y el Fiscal de Distrito Zona Centro Heliodoro Araiza Reyes, el Fiscal de Distrito Zona Sur Juan Carlos Portillo Coronado, informó sobre los avances en la investigación del homicidio de la activista Gloria C. C. y su hija Sally A. C., el pasado 09 de septiembre en la comunidad de La Yerbabuena, en el municipio de Balleza.

Al respecto, Portillo Coronado informó sobre la detención de uno de los probables responsables del doble homicidio, identificado como Ramón M. C., quien fue capturado el pasado martes en Hidalgo del Parral, en donde, tras ejecutar una orden de cateo, se le cumplimentó una orden de aprehensión que derivó en que este sábado 16 de diciembre, un Juez de Control lo vinculara a proceso a penal y le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva.

Explicó que la investigación coordinada por el Ministerio Público, permitió establecer que el móvil del crimen fue la disputa por los derechos de explotación de predios forestales, así como la dirigencia de una mesa directiva conformada para dicho fin.

Señaló que si bien los resultados de las indagatorias han dado buenos resultados, se continúa con los trabajos de investigación, pues falta una orden de aprehensión más por ejecutar y se trabaja en la identificación de otras tres personas involucradas.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, reconoció el trabajo realizado en la Fiscalía de Distrito Zona Sur para el esclarecimiento de este caso que tuvo gran impacto en la entidad, y que sirve de muestra para reiterar el mensaje de que, en Chihuahua quien comete un homicidio o cualquier otro delito, sufrirá las consecuencias de la ley.