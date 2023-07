Buscan a Marcos Saúl Rascón, levantado en Madera hace 9 días

Familiares de Marcos Saúl Rascón García, desaparecido en Madera el pasado 19 de julio, denunciaron públicamente que el joven de 26 años fue levantado en su domicilio y, aunque realizaron el reporte ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ninguna autoridad ha hecho algo al respecto.

Explicaron familiares, quienes prefirieron reservar su nombre, que la FGE emitió una pesquisa con datos de Marcos Saúl, sin embargo, omitió mencionar que su desaparición fue a raíz de una privación ilegal de la libertad cometida por sujetos armados que ingresaron a su domicilio, en la colonia Pacífico, cerca de las 11 de la noche del miércoles 19 de julio.

“Ni la gente en Madera puede hablar por temor a represalias por parte de la delincuencia o las "autoridades" ya que son los mismos, quiero hacer un llamado a la autoridad correspondiente para que haga su trabajo como debe de ser, no puede ser posible que aun no acudan al domicilio a levantar evidencias del hecho, mi familia teme por su seguridad no podemos ir a Ciudad Madera” indicó uno de los parientes de Marcos Saúl.

Esta misma persona acusó al encargado de la Agencia del Ministerio Público en Ciudad Madera de estar involucrado en el “levatón”, pues este tiene amenazado a un hermano de Marcos Saúl. Incluso refirió que dicho funcionario es conocido entre la población por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Saúl no tiene problemas con nadie, su único delito fue meter las manos al fuego por su hermano... Lo único que queremos es que Saúl aparezca con vida, así que si alguien tiene información se lo agradeceríamos de corazón” .

Marcos Saúl mide 1.70 metros y pesa 65 kilos; es de tez morena clara, complexión delgada, con ojos café y cabello oscuro y lacio. Además, tiene un tatuaje de la cara de un león en toda la espalda.